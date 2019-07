Nawalny trafił z aresztu do szpitala z opuchniętą twarzą

Jeden z najważniejszych liderów rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny został nad ranem w niedzielę przewieziony z aresztu do szpitala z powodu „ostrej reakcji alergicznej” - przekazała jego rzeczniczka Kira Jarmysz.

Zgodnie z jej relacją Nawalny przybył do szpitala z opuchniętą twarzą oraz wysypką na twarzy. Jarmysz zastrzegła przy tym, że Nawalny nigdy wcześniej nie uskarżał się na żadne alergie.



Blisko 1400 osób osoby zatrzymała w sobotę policja w Moskwie na proteście opozycji. Uczestnicy akcji, która według władz była nielegalna, protestowali przeciw niezarejestrowaniu opozycyjnych kandydatów w wyborach do władz stolicy.



Podczas wiecu 20 lipca jeden z najważniejszych liderów rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny oświadczył, że jeśli w ciągu tygodnia nie dojdzie do zarejestrowania wszystkich osób formalnie zgłoszonych przez opozycję, to na sobotę 27 lipca zostanie zwołana demonstracja przed siedzibą władz miejskich.



Po tej zapowiedzi doszło do rewizji w domach opozycjonistów i ich zatrzymań. Nawalny został w środę aresztowany na 30 dni za wzywanie do udziału w nielegalnej demonstracji.

Opozycjoniści uważają wrześniowe wybory do władz Moskwy za istotne, gdyż ich zdaniem dają im one szansę zwiększenia obecności w stolicy, gdzie wspierani przez Kreml kandydaci byli w przeszłości mniej popularni niż w innych częściach kraju.