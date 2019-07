Podejrzany o morderstwo karabiniera z opaską na oczach. Dochodzenie w sprawie „szokującego” zdjęcia

Prokuratura w Rzymie zapowiedziała w niedzielę wszczęcie śledztwa w sprawie traktowania obywatela USA zatrzymanego pod zarzutem zabójstwa karabiniera. To reakcja na zdjęcie z przesłuchania Amerykanina, na którym widać jak siedzi związany, z opaską na oczach. Do sprawy odniósł się również wicepremier Matteo Salvini, który podkreślił, że jedyną ofiarą jest zabity karabinier. Polityk nazwał go „sługą ojczyzny”.

Media włoskie uznały za „szokującą” fotografię z posterunku karabinierów w Rzymie, przedstawiającą 19-letniego Christiana Gabriela Natale Hjortha. Został on zatrzymany w piątek razem z drugim młodym Amerykaninem w sprawie zabójstwa karabiniera Mario Cerciello Regi, zasztyletowanego podczas interwencji. Obywatel USA siedzi z rękoma związanymi z tyłu i z opaską na oczach.



W komentarzach prasowych pojawiły się opinie, że to przesłuchanie przypomina warunki traktowania uwięzionych terrorystów w bazie Guantanamo.



Rzymska prokuratura ogłosiła, że czeka na oficjalne informacje dotyczące opublikowanego zdjęcia. Gdy je otrzyma – dodano – wszczęte zostanie oficjalne dochodzenie.



Wewnętrzne śledztwo w sprawie fotografii z posterunku prowadzi już dowództwo karabinierów. Funkcjonariusz, który związał mężczyznę, zostanie przeniesiony – podała w niedzielę rzymska prasa.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Okoliczności piątkowego zabójstwa karabiniera nie są jasne. Zdołano ustalić, że dwaj zatrzymani Amerykanie postanowili zemścić się na handlarzu narkotyków, który zamiast kokainy sprzedał im sproszkowaną tabletkę aspiryny. Mężczyźni okradli handlarza, który następnie wezwał pomoc karabinierów. Gdy dwaj funkcjonariusze przybyli na miejsce w cywilu, jeden z nich został śmiertelnie pchnięty nożem. Do zabójstwa przyznał się 20-letni Elder Finnegan Lee.Szef MSW Matteo Salvini oświadczył: „Tym, którzy narzekają na zawiązanie aresztowanego przypominam, że jedyną ofiarą, jaką trzeba opłakiwać jest mężczyzna, syn, 35-letni mąż, karabinier, sługa ojczyzny, zabity przez ludzi, którzy – jeśli okażą się winni – zasługują tylko na dożywotnie więzienie”.