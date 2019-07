Premier Morawiecki: Dla nas rodzina stoi w samym sercu polityki państwa. Tak musi pozostać

– Przełożyliśmy kilka zwrotnic – do niedawna rodzina była dla niektórych polityków piątym kołem u wozu. Dla nas rodzina stoi w samym środku, w samym sercu polityki państwa. Tak musi być, tak musi pozostać – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w pikniku rodzinnym pod hasłem „Dobry czas dla Polski”, który zorganizowano w Nadraduńskim Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w Stężycy w powiecie kartuskim (woj. pomorskie).

Jak ocenił Morawiecki, „ludzie to podstawowy podmiot demokracji”. – Chcemy, żeby demokracja była czymś pełnowartościowym – przekonywał premier.



– Żeby (demokracja – red.) była tym systemem, poprzez który ludzie wrzucając kartkę do urny wyborczej będą wiedzieli, że ma to wpływ na ich los, na los, państwa. To jest dla nas demokracja, realna demokracja – podkreślił.



Wskazał także na istotę solidarności, systemu „wokół którego wszystkie działania państwowe czy gospodarcze muszą się obracać”. – To sedno, rdzeń naszej polityki gospodarczej i międzynarodowej – dodał Morawiecki.



Przypomniał również dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zgodnie z którymi Polska w najbliższym czasie ma być najszybciej rozwijającym się krajem spośród 36 państw organizacji. – To musi się przekładać na los wszystkich rodzin – podkreślił premier. Jak dodał, poprzez swoją politykę rząd chce pomagać polskim przedsiębiorcom i rodzinom.



Mateusz Morawiecki przyznał, że od towarzyszącego mu posła Marcina Horały dowiedział się, że „niedaleko, w Sierakowicach jest ta gmina polska, gdzie jest najwyższy przyrost naturalny”. – Tego życzymy wszystkim gminom w Polsce. Chyba w Stężycy nie może być za bardzo inaczej, też chyba jest dobrze, jeśli chodzi o przyrost naturalny. Ale też słyszałem, że w tamtej gminie jest bardzo wspaniała przedsiębiorczość, że jest bardzo wielu przedsiębiorców. Tutaj zresztą też – powiedział.

źródło: TVP Info, IAR, PAP

Letnie pikniki poprzedzające kampanię wyborczą to okazja do mniej formalnych spotkań polityków i liderów Prawa i Sprawiedliwości z wyborcami. Akcję zainaugurował dwa tygodnie temu prezes partii Jarosław Kaczyński w gminie Gózd w województwie mazowieckim. Wczoraj polityk spotkał się z mieszkańcami miejscowości Miedzna Murowana w gminie Żarnów. W przemówieniu podkreślał, że władza nie może efektywnie działać bez rozmowy z obywatelami. Zachęcał też do obywatelskiej aktywności i wezwał do udziału w wyborach do Izb Rolniczych, które reprezentują interesy rolników.