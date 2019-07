Brutalne morderstwo w Andrespolu. Mężczyzna schował się w szafie

W Andrespolu w województwie łódzkim odnaleziono zwłoki 42-letniej kobiety. Kobieta była kłuta nożem i uderzana tępym narzędziem. Na miejscu zbrodni w szafie ukrywał się mężczyzna.

Zwłoki kobiety odnaleziono w jednym z mieszkań w sobotę nad ranem. Na miejscu zbrodni śledczy zabezpieczyli szereg śladów.



Zgromadzony materiał wskazywał, że do zabójstwa mógł przyczynić się konkubent ofiary.



Policjanci pojechali do mieszkania, w którym mieszkał podejrzewany mężczyzna. Nikt nie otwierał im drzwi. Funkcjonariusze po drabinie weszli do mieszkania przez uchylone okno.



37-latek, podejrzany o brutalny mord schował się przed policjantami w szafie. Był pijany, miał 1,3 promila alkoholu w organizmie.

