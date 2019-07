„Budowanie Polski, o jakiej marzyli powstańcy, naszym zadaniem”

„Na naszych oczach odbywa się sztafeta pokoleń. Tworzy się międzypokoleniowa więź oparta na powstańczych ideałach” – napisał premier Mateusz Morawiecki do uczestników Apelu Pamięci w Pęcicach koło Pruszkowa. 2 VIII 1944 r. jednostki AK z obwodu „Ochota” stoczyły w okolicach wsi walkę z wojskami niemieckimi. Niemcy wzięli do niewoli 60 powstańców. Torturowali ich, a potem rozstrzelali.

„Chyląc czoła przed postawą powstańców warszawskich, oddajemy hołd jego żołnierzom. Tym, którzy w sierpniu i wrześniu 1944 roku oddali życie i tym, którzy jako świadkowie historii są wciąż wśród nas. Wyrażamy wdzięczność i głęboki podziw wobec ludzi, którzy bez wahania położyli na szali swoją przyszłość na szali wolności ojczyzny” – napisał szef rządu w liście, który odczytał minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak.



Premier przypomniał, że „opowieść o powstaniu istnieje jedynie dzięki naszej pamięci”. „To budujące widzieć, jak w coraz większym stopniu staje się ona elementem polskiej tożsamości. Legenda powstania warszawskiego pozostaje wciąż żywa. Kolejne pokolenia porusza historia młodych ludzi, którzy chcieli być wolni i wolność sobie zawdzięczać” – napisał Morawiecki.



Prezes Rady Ministrów podkreślił, że „dziś naszym wspólnym zadaniem jest budowanie takiego świata, takiej Polski, o jakiej marzyli powstańcy” a „wartości, dla których przez 63 dni przelewali swą krew są nadal aktualne”

„To piękne, że na naszych oczach odbywa się sztafeta pokoleń. Tworzy się międzypokoleniowa więź oparta na powstańczych ideałach” – wskazał premier, który podziękował organizatorom uroczystości i 53. Rajdu po Kamienistej Drodze – wędrówki organizowanej ku czci poległych od lat 60-tych – za kultywowanie pamięci o bohaterach naszej historii.– Nie ulega żadnej wątpliwości, że ważnym elementem naszej polskiej tożsamości postawa powstańców warszawskich. To są ideały wokół których kształtujemy postawy żołnierzy Wojska Polskiego. Szczególnie w sposób bezpośredni do tradycji żołnierzy Armii Krajowej nawiązuje służba żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze WOT-u bezpośrednio są nosicielami, dziedzicami tej tradycji – powiedział minister obrony w przemówieniu wygłoszonym do uczestników uroczystości.

Mariusz Błaszczak dodał, że postawą miłości ojczyzny i walki do końca o jej wolność cechują się żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych Wojska Polskiego, a pamięć o bohaterach powstania warszawskiego jest niezwykle istotna.



– Nie zawsze tak było. Wszyscy pamiętamy jak umniejszano rolę powstania warszawskiego, jak atakowano powstańców. To się zmieniło jeżeli chodzi o zasadnicze sprawy od 15 lat, wtedy kiedy śp. prezydent, prof. Lech Kaczyński stworzył Muzeum Powstania Warszawskiego. To był ten ważny element przywrócenia pamięci i uhonorowania tego, z czym wiąże się postawa powstańców warszawskich – przypomniał szef resortu obrony.



Minister wskazał, że jest to kwestia wiarygodności, jakże istotnego elementu w demokracji. Lech Kaczyński kandydując na urząd prezydenta stolicy obiecał, że przywróci pamięć o Powstaniu i tak uczynił.



– Wiarygodność w demokracji ma zasadnicze znaczenie, jest podstawą, by demokracja była żywa. Bo cóż z demokracji, kiedy sprowadza się jedynie do rytuału, do aktu uczestniczenia w wyborach – podkreślił Błaszczak przypominając słowa św. Jana Pawła II o tym, że demokracja bez wartości przeradza się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.

– Powstańcy warszawscy oddawali życie za naszą wolność. Za wolność naszej ojczyzny. Dziś Polska jest oazą wolności. Ale wolność jest nam dana i zadana. Pamiętajmy o tym, by o wolność naszej ojczyzny dbać na co dzień – wezwał minister obrony.



Rankiem 2 sierpnia 1944 roku wycofujące się z Warszawy oddziały IV Obwodu Ochota Armii Krajowej w kierunku Lasów Sękocińskich i Lasów Chojnowskich natknęły się w Pęcicach na oddziały niemieckie. Doszło do starcia.



Na odgłos walk do Pęcic przybyły stacjonujące w okolicy dodatkowe siły niemieckie, co doprowadziło do klęski powstańców. Łącznie poległo oraz zostało rozstrzelanych 91 żołnierzy IV Obwodu. Po zakończonej bitwie Niemcy dokonali mordu na okolicznej ludności, podejrzewając ją o wsparcie dla powstańców.