UE o zatrzymaniach w Moskwie: Nieproporcjonalne użycie siły

– Unia Europejska ocenia zatrzymania demonstrantów w Moskwie jako nieproporcjonalne użycie siły – przekazała unijna rzeczniczka do spraw zagranicznych Maja Kocijancic. Portal OWD-Info, który monitoruje sytuację w stolicy Rosji po sobotnim proteście opozycji podaje, że zatrzymano 1373 osób i jest to największa liczba zatrzymanych w ciągu ostatnich siedmiu lat.

Demonstranci wzywali do udzielenia kandydatom opozycyjnym prawa udziału w wyborach lokalnych, które odbędą się we wrześniu. W samej tylko Moskwie komisja wyborcza odmówiła rejestracji 57 takim kandydatom.



Maja Kocijancic przekazała w oświadczeniu, że zatrzymania i nieproporcjonalne użycie siły wobec pokojowych demonstrantów nastąpiły po „niepokojącej serii aresztowań i policyjnych nalotów na polityków opozycji przeprowadzonych w ostatnich dniach”.



Podkreśliła, że działania rosyjskich władz po raz kolejny podważają podstawowe wolności: słowa, stowarzyszeń i zgromadzeń. W oświadczeniu zwróciła uwagę, że te podstawowe prawa są zapisane w rosyjskiej konstytucji a Unia Europejska oczekuje ich ochrony.



Unia oczekuje również, że władze Rosji, podczas nadchodzących wyborów lokalnych, będą respektować zobowiązania wobec OBWE i inne zobowiązania międzynarodowe

#wieszwiecej Polub nas

Kreml ruguje kandydatów opozycji przed wyborami Lokalne komisje wyborcze w Moskwie rejestrujące kandydatów na wrześniowe wybory do rady miejskiej stolicy poinformowały, że nie dopuściły do... zobacz więcej

Uczestnicy sobotniej akcji, która według władz była nielegalna, protestowali przeciw niezarejestrowaniu opozycyjnych kandydatów w zaplanowanych na wrzesień wyborach do władz stolicy. Według rosyjskiego MSW w proteście uczestniczyło w sumie ok. 3,5 tys. osób. Według opozycji liczba uczestników była znacznie większa.Obrońcy praw człowieka twierdzą, że funkcjonariusze aresztowali osoby w różnym wieku, w tym nieletnich. Do komisariatów zostali przewiezieni także, niektórzy dziennikarze i intelektualiści biorący udział w proteście.

Portal OWD-Info przypomina, że zatrzymanym osobom zarzuca się naruszenie przepisów dotyczących udziału w proteście. Grożą im kary grzywny do 20 tys. rubli (ponad 1200 zł) lub przymusowe prace społeczne do 40 godzin.



Uczestnicy sobotniej akcji planowali spotkać się przed budynkiem merostwa, ale struktury siłowe - policja, OMON i Gwardia Narodowa - zablokowały dostęp do niej i rozpoczęły wypieranie tłumu. Na Łubiance, pod siedzibą FSB, dawniej Czeki i NKWD skandowano „precz z władzą czekistów”.



W zeszłym tygodniu moskiewska komisja wyborcza odrzuciła kandydatury 57 osób do udziału w wyborach, w tym czołowych polityków opozycji, przeważnie wskazując na nieprawidłowości w podpisach poparcia dla kandydatów. Opozycja oskarża władze o zmanipulowanie list z podpisami zebranymi przez jej przedstawicieli.



Podczas wiecu 20 lipca jeden z najważniejszych liderów rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny oświadczył, że jeśli w ciągu tygodnia nie dojdzie do zarejestrowania wszystkich osób formalnie zgłoszonych przez opozycję, to na sobotę 27 lipca zostanie zwołana demonstracja przed siedzibą władz miejskich.



Po tej zapowiedzi doszło do rewizji w domach opozycjonistów i ich zatrzymań. Nawalny został w środę aresztowany na 30 dni za wzywanie do udziału w sobotniej demonstracji.



Organizatorzy akcji podkreślają, że udało się zmobilizować tysiące ludzi, którzy wykazali się determinacją. Na 3 sierpnia zapowiedziano kolejny protest.