Działacz LGBT o rządach PO: Hańba! Szczerba: Macie rację, to się zmieni [WIDEO]

– Dominik z Bieżunia nie żyje, bo został zaszczuty przez swoich kolegów a nawet jedną z nauczycielek. Nie rządził wtedy PiS, rządziła wtedy Platforma Obywatelska – krzyczał podczas manifestacji LGBT Hubert Sobecki z organizacji „Miłość nie wyklucza”. Obecny na manifestacji poseł Michał Szczerba (PO) zapewniał, że to się zmieni.

– Dominik nie żyje, bo ubierał się jak pedał. Została po nim kartka, na której napisał „jestem zerem”. Rządziła wtedy PO, Rządziliście wy, panie pośle! Wy! Po śmierci Dominika pytaliśmy się ministry Kluzik-Rostkowskiej z rządu PO, co zrobi. Potępiła wszelką przemoc. Potępiła nieskutecznie. Dwa lata później z tego samego powodu zabił się Kacper – wyliczał działacz LGBT podczas sobotniej manifestacji „Warszawa przeciw przemocy. Solidarni z Białymstokiem” przed stołecznym Pałacem Kultury.



Sobecki dodał, że gdy w 2018 r. środowiska LGBT złożyły projekt ustawy o związkach partnerskich, Grzegorz Schetyna miał powiedzieć, że to „pusty gest, który wywołuje papierowe emocje”.



Pod koniec wiecu Michał Szczerba przepraszał w imieniu PO za niespełnienie oczekiwań LGBT. – Prawa osób LGBT nie były dotychczas dostatecznie zauważane. I za to przepraszamy. To się zmieni – obiecywał.



Czternastoletni Dominik, uczeń szkoły w Bieżuniu, powiesił się 7 maja 2015 r. Miał być ofiarą przemocy ze strony rówieśników i nauczycielki chemii. Sąd umorzył postępowanie w sprawie uczniów, zaś nauczycielkę uniewinnił. Od tego ostatniego wyroku prokuratura wniosła apelację.

W sprawie wspomnianego przez Sobeckiego innego nastolatka, Kacpra, prokuratura nie potwierdziła podawanych przez działaczy LGBT informacji, jakoby przyczyną samobójstwa było nękanie o podłożu „homofonicznym”.Co roku w Polsce, z różnych przyczyn, odbiera sobie życie około 50 dzieci w wieku do 17 lat. Przemoc, także w grupie rówieśniczej, stanowi istotny czynnik ryzyka.