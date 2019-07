„Chodzi o wywołanie wrażenia, że w kraju mamy wojnę domową, faszyści biegają na ulicach”

– Środowiska LGBT przedstawiają postulaty, które są jawnie sprzeczne z obowiązującą konstytucją w Polsce. Równość małżeńska, tzw. małżeństwa homoseksualne i adopcja przez nich dzieci są sprzeczne z konstytucją. Te same środowiska, które przed kilkoma laty protestowały w obronie konstytucji, dziś żądają zmiany tej konstytucji bądź wprowadzenia ustaw, które by te konstytucje łamały – powiedział w „Woronicza 17” na antenie TVP Info europoseł PiS Adam Bielan.

W niedzielę w Białymstoku środowiska lewicowe organizują protest „Polska przeciw przemocy”, który jest reakcją na wydarzenia, do jakich doszło w tym mieście w ubiegłym tygodniu podczas Marszu Równości.



W TVP Info politycy debatowali o paradach równości i o tym, dlaczego niektórzy politycy odpowiedzialnością za eskalację sporu światopoglądowego w Polsce obarczają Kościół i partię rządzącą.



Jak zaznaczał Adam Bielan, „nie ma zgody na zachowania chuligańskie”. – Chce przypomnieć, że ci, którzy dziś chwalą działania policji, która chroniła uczestników tego marszu, jednocześnie bardzo mocno atakowali policję wtedy, kiedy policja chroniła uczestników marszów patriotycznych przed atakami lewackich bojówek. Policja zachowuje się bezstronnie – mówił.



– PO coraz bardziej skręca w lewo. Atakują coraz mocniej kościół katolicki. Mówią co będą robić, jak dojdą do władzy – stopniowe wprowadzanie adopcji dzieci, małżeństw homoseksualnych – mówił Bielan.



Jak mówił wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker, „jest jasna deklaracja – nie ma miejsca dla bandytów, którzy łamali prawo w Białymstoku, nie ma tolerancji na tego typu zachowania”.



– Tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka tak, ale stop profanacjom i seksualizacji dzieci. Jestem przekonany, że ci, którzy nie mają programu politycznego, próbują wrzucać do dyskusji tematy ideologiczne, bo nie mają innego pomysłu – stwierdzał.

W ocenie Szefernakera „wulgarne i prymitywne propozycje, zgłaszane podczas marszów równości są prowokacją”. – My się im nie poddamy, będziemy dalej realizować swój program, na który umówiliśmy się z Polakami – stwierdził.



Jerzy Wenderlich z SLD stwierdził, że nie słyszał „ o tym, by ktoś atakował Kościół”.



– Kościół nie jest w tym sporze bez grzechu. Kościół nie tonował tej sytuacji tylko dolewał oliwy do ognia – komentował.



Paweł Bejda z PSL oznajmił, jego partia „nie będzie brała udziału w marszach, bo to służy temu, by podgrzewać atmosferę i robić politykę”. – Nie zgadzamy się , by atakować Kościół. Kościół to nie tylko księża, ale i wierni. Ja należę do tego Kościoła – mówił.



– Obrzydliwe jest przy okazji profanowanie wiary katolickiej i że politycy chcą angażować Kościół do celów politycznych. Zbyt dużo krzywdy moralnej dzieje się Polakom, którzy chcą spokojnie żyć – stwierdził.

źródło: TVP Info

Jak mówił Grzegorz Długi z Kukiz’15 „ludzie, którzy nie są związani z Kościołem mówią, co Kościół ma robić i odwrotnie”. – Ludzie którzy nie są związani np. z SLD mówią, jak ta partia ma się zachowywać – stwierdził.– Problem mamy w tym, że nie ważna jest w tej chwili prawda. Możemy powiedzieć każdą insynuację i nikomu nie chce się tego sprawdzać. Chodzi o wywołanie wrażenia, że w kraju mamy wojnę domową, faszyści biegają na ulicach. Zdjęcia jakie poszły w świat przedstawiają , że to policja rozbiła marsz równości – stwierdził.