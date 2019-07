Dziennikarz Kamil D. usłyszał zarzuty

Znany dziennikarz telewizyjny Kamil D. usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym – poinformował portal tvp.info prok. Piotr Cegiełka z Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Śledczy skierowali do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Kamila D.

Przesłuchanie dziennikarza Kamila D. rozpoczęło się ok. godz. 11 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.



Dziennikarz od piątku przebywał w komendzie miejskiej. Przesłuchanie odbyło się dopiero w niedzielę, bo D. musiał wytrzeźwieć.



Do kolizji, którą spowodował Kamil D. doszło na autostradzie A1 w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego. Według świadków auto uderzyło w słupek, pękła opona, wybuchły poduszki powietrzne, a mimo to Kamil D. próbował jechać dalej. Nikomu nic się nie stało.



Jak informowała policja, 51-latek został poddany badaniu które wykazało, że miał blisko 2,6 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu.



Kamil D. już raz został pozbawiony prawa jazdy w 2017, gdy w okolicach Częstochowy przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.

Rozbity samochód dziennikarza (fot. PAP/Grzegorz Michałowski)