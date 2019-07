Z Tatr zniesiono 600 kg śmieci

Około 600 kg śmieci znieśli z tatrzańskich szlaków i szczytów wolontariusze w trakcie przeprowadzonej po raz ósmy akcji Czyste Tatry, która zakończyła się w sobotę wieczorem. Inicjator akcji Rafał Sonik ocenił, że świadomość ekologiczna turystów jest coraz większa, choć niektórzy nadal zaśmiecają przyrodę.

– Ponad 6 tys. wolontariuszy wyruszyło w tym roku w Tatry, aby sprzątać szlaki turystyczne. Udało się znieść z gór około 600 kg śmieci, które zostały posortowane. Myślę, że to była największa w historii Polski lekcja ekologii. Posprzątaliśmy wszystkie szczyty i szlaki tatrzańskie to jest 300 km szlaków i 139 szczytów, a także okolice Tatrzańskiego Parku Narodowego. Co nas cieszy najbardziej, to fakt, że z roku na rok wzrasta świadomość ekologiczna turystów i obserwujemy, że śmieci pozostawionych w górach jest coraz mniej – ocenił organizator akcji, kierowca rajdowy i przedsiębiorca Rafał Sonik.



Dotychczas przez siedem lat trwania akcji była ona organizowana przed wakacjami, czyli przed największym najazdem turystów na Tatry, na przełomie czerwca i lipca. Tym razem akcja odbyła się w połowie wakacji.



– To jest takie pokerowe „sprawdzam”. Chcieliśmy przekonać się, jak będzie wyglądało zaśmiecanie gór podczas największego oblężenia. Stwierdzamy, że za każdym razem przeprowadzenia naszej akcji na szlakach jest lepiej. Wśród naszych wolontariuszy panuje znakomita atmosfera. Są to ludzie, którzy przyjeżdżają tu co roku i oni naszą maksymę, czyli „śmiecenie to obciach” rozszerzają na całą Polskę – mówił Sonik, który podziękował mediom za propagowanie idei ekologicznych.



Tegoroczna akcja zakończyła się koncertem zespołu Afromental i ogniskiem dla wolontariuszy na zakopiańskiej Równi Krupowej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Projekt Czyste Tatry jest realizowany od 2012 r. i oprócz sprzątania tatrzańskich szlaków ma na celu uświadamianie społeczeństwu problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego i edukację w tym zakresie. Podczas pierwszej edycji akcji z Tatr zniesiono 1,5 tony śmieci.Do tej pory podczas akcji zniesiono z Tatr już blisko 5 ton odpadów. Skala zaśmiecania tatrzańskiej przyrody jest jednak większa, bo - niezależnie od inicjatywy Sonika - co roku pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego i wolontariusze usuwają ze szlaków ok. 40-50 ton śmieci pozostawionych przez turystów. Wiele z nich to tworzywa sztuczne, które rozkładają się setki lat, a zawarte w nich toksyny mogą zatruwać wodę, glebę i powietrze.Partnerem głównym akcji Czyste Tatry jest Województwo Małopolskie.