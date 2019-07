Kazimierz Marcinkiewicz odchodzi z życia publicznego. „Ja też mam prawo żyć”

Były premier Kazimierz Marcinkiewicz oświadczył, że odchodzi z życia publicznego i staje się „osobą stricte prywatną”. Polityk we wpisie na Facebooku stwierdził, że jego była żona nie daje mu normalnie żyć. „Nie da się normalnie żyć z stalkerką na głowie. 10 lat temu popełniłem błędy i wiem, że muszę za nie zapłacić, ale nie mogę płacić całym swoim schodzącym już przecież życiem” – czytamy we wpisie Marcinkiewicza.

Kazimierz Marcinkiewicz nie wystartował z list Koalicji Europejskiej w wyborach do europarlamentu. Według mediów i niektórych polityków Platformy Obywatelskiej powodem tego były problemy w życiu prywatnym byłego premiera, związane m.in. z alimentami dla byłej żony.



Według ostatnich doniesień Marcinkiewicz nie wystartuje także z list opozycji w jesiennych wyborach do Sejmu. Rzecznik PO Jan Grabiec oznajmił, że jego kandydatura nie była w ogóle rozpatrywana.



Marcinkiewicz, który – według relacji jego byłej żony – jest jej winien ok. 110 tys. zł, na początku lipca usłyszał w prokuraturze zarzuty karne za niepłacenie alimentów. Grozi mu więzienie.



We wpisie na Facebooku polityk oświadczył, że odchodzi z życia publicznego ze względu m.in. na nękanie przez „stalkerkę”.



„Mam tego dość” – zaczyna wpis Marcinkiewicz. „Trzy miesiące temu zrezygnowałem z udziału w jakichkolwiek formach życia publicznego, w tym z komentowania spraw publicznych, z udziału w mediach i uroczystościach państwowych. Zrobiłem to po brutalnym i bezprecedensowym ataku pełnym oszczerstw i poniżania, ataku mojej stalkerki na mnie przy użyciu mediów” – oznajmia.



Dalej wskazał, że „ten chamski atak uniemożliwił mi start w wyborach europejskich, ale więcej spłoszył wszystkich klientów, poniosłem ogromne straty”. „Właśnie dlatego, w celu obrony siebie i rodziny podjąłem decyzję o odejściu z życia publicznego i stania się osobą stricte prywatną. Miesiąc temu zrezygnowałem także z mediów społecznościowych. Jeśli będzie taka potrzeba udowodnię sądownie, fakt że jestem osoba prywatną i że wszystkie pismaki i szmatławce i szczujnie wycierające swoje gęby moim nazwiskiem muszą właśnie tak mnie traktować. Dosyć zarabiania na mojej osobie z użyciem chamstwa, kłamstwa i steku bzdur” – stwierdził.





