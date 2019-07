10-letni chłopiec potrącony na hulajnodze. Nie żyje

W miejscowości Stare Kramsko obok Zielonej Góry doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego śmierć na miejscu poniosło 10-letnie dziecko. Chłopca jadącego na hulajnodze potrącił kierowca forda. Dziecko było reanimowane, lecz nie udało się uratować jego życia.

Do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 17. Chłopiec poruszał się na hulajnodze obok ścieżki pieszo-rowerowej.



Dziecko zostało potracone przez 22-letniego kierowcę forda. Na miejsce przybyły służby, podjęto reanimację chłopca, lecz mimo to zmarł.



Na miejscu wypadku pracowała policja i prokurator, które będą ustalać okoliczności wypadku. 22-latek był trzeźwy.

