Ponad tysiąc sportowców na Igrzyskach Polonijnych w Gdyni

Ponad 1000 sportowców z 27 krajów rywalizować będzie w XIX Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych. W programie imprezy, która potrwa do 3 sierpnia, są 22 dyscypliny, a ceremonia otwarcia odbyła się w sobotę na Placu Apelowym Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

„Gorąco witam Państwa w Ojczyźnie, w kraju przodków, w Polsce. Ogromnie się cieszę, że chcieliście się Państwo spotkać tutaj, aby współzawodniczyć w różnych dyscyplinach sportowych, lecz nade wszystko, aby razem świętować, umacniając to, co łączy nas w jeden naród, wspólnotę tożsamości i tradycji, pielęgnowanie rodzimych zwyczajów oraz nasz polski etos wolności i solidarności” – napisał w liście do uczestników Prezydent RP Andrzej Duda, który objął honorowy patronat nad imprezą.



Prezydent wyraził uznanie i wdzięczność Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, które organizuje igrzyska we współpracy z władzami państwowymi i lokalnymi. Zaznaczył także, że obecna edycja zawodów ma szczególny wymiar symboliczny, bo odbywa się w 100-lecie odrodzenia i odbudowy niepodległej Ojczyzny.



Nie omieszkał dodać, że w tym dziele zasługi nie do przecenienia położyli przedstawiciele społeczności polonijnej, którzy wspierali walkę rodaków o wolność, zarówno politycznie jak i militarnie, wstępując do armii stworzonej na uchodźstwie przez generała Józefa Hallera.



„Wymowne jest też miejsce rozgrywania igrzysk. Port gdyński zbudowany od podstaw przez nasze młode suwerenne państwo był świadkiem wielu pożegnań z Ojczyzną. Stąd tysiące Polaków wyruszało w podróż, z której nierzadko mieli już nie wrócić do kraju. Dzisiejsze spotkanie odwraca tę wymowę. Przybywają Państwo właśnie tu, do Gdyni, by zamanifestować swoje przywiązanie do dziedzictwa narodowego. Za tę wierność i miłość do Polski chcę dziś Państwu podziękować i zapewnić, że Polska zawsze czeka na rodaków i wita Państwa z otwartymi ramionami” – podkreślił Andrzej Duda.



Uroczyste otwarcie igrzysk odbyło się w sobotę wieczorem na Placu Apelowym Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a rozpoczęło się ceremoniałem wojskowej asysty honorowej, którą stanowiły orkiestra i kompania honorowa uczelni. Zgodnie z tradycją każdych igrzysk zapalono znicz olimpijski - przedstawiał on historyczną latarnię morską w Gdyni Oksywie - a tego zaszczytu dostąpili byli olimpijczycy, strzelec Jerzy Greszkiewicz, żeglarz Maciej Grabowski oraz bobsleista Łukasz Miedzik.

Nie mogło się także obejść bez uroczystej parady, w której zaprezentowali się wszyscy uczestnicy zawodów. Otworzyła ją licząca 20 osób ekipa Argentyny, która rywalizować będzie głównie w piłce nożnej i futsalu. W przemarszu wzięli udział zawodnicy z 27 krajów, a pochód zamknęło trzech Polonusów z Wielkiej Brytanii. Są oni jednak wyjątkowo wszechstronni, bo zamierzają konkurować w siedmiu dyscyplinach.



Najliczniejszą drużynę wystawiły Czechy, bo zza południowej granicy na Wybrzeże przyjechało 204 zawodników mających polskie korzenie. Okazale prezentowała się reprezentacja Litwy, która wystawiła 143 zawodników. Spore apetyty na medale mają także polonijne zespoły z Białorusi i Kanady, które liczą odpowiednio 98 i 95 sportowców.



W sumie ponad 1000 zawodników będzie rywalizować w 22 dyscyplinach. I nie tylko w tych najpopularniejszych jak piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie, kolarstwo MTB, tenis ziemny i stołowy, piłka ręczna oraz siatkówka, ale także w golfie, brydżu, szachach, badmintonie, nordic walking oraz ringo. A główne areny igrzysk znajdują się na terenie Akademii Marynarki Wojennej, Gdyńskiego Centrum Sportu, w Tokarach, Rumi i Redzie.



Imprezę organizują Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polski Komitet Olimpijski i Miasto Gdynia przy współpracy Akademii Marynarki Wojennej. Partnerem igrzysk są Senat RP, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Samorząd Województwa Pomorskiego, a Partnerem Głównym wydarzenia jest Grupa Lotos.



Światowe Letnie Igrzyska Polonijne to najważniejsza i największa cykliczna impreza sportowa organizowana z polskimi samorządami, skierowana do Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju. 19. edycję tej imprezy poprzedził jubileuszowy XXV Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski zorganizowany przez PKOl.





