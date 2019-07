Jan Hartman o Kamilu D.: Pamiętajmy, ile dobrego zrobił i nie przekreślajmy go

Znany z kontrowersyjnych poglądów filozof, bioetyk i wykładowca prof. Jan Hartman stanął w obronie znanego dziennikarza Kamila D., który w miniony piątek w stanie upojenia alkoholowego spowodował stłuczkę na autostradzie A1.

„Kamil Durczok całe życie ma jakieś afery. Ale potem się jakoś podnosi. I tak też będzie tym razem. Bardzo mi go żal, choć to trudny gość.” – napisał na Twitterze wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.



W komentarzu profesor zastanawia się również nad źródłem kłopotów dziennikarza. „Może jego problemy to nie całkiem jego wina?” – pyta Hartman.



Na koniec swojego komentarza prof. Hartman apeluje, by przez wzgląd na dokonania Kamila D. nie przekreślać go. „Pamiętajmy, ile dobrego zrobił i nie przekreślajmy go.” – napisał.

źródło: portal tvp.info, Twitter

W piątek 26 lipca ok godz. 12.50, Kamil D. prowadząc samochód BMW X6M po remontowanym odcinku drogi krajowej nr 1 w kierunku Katowic, najechał na pachołki oddzielające pasy ruchu. Według informacji przekazanych przez oficera prasowego KMP Piotrków Trybunalski, jeden z rzeczonych pachołków miał następnie uderzyć w auto, poruszające się w przeciwnym kierunku. Nie ucierpiał żaden z uczestników kolizji. Po przeprowadzeniu badania alkomatem okazało się, że kierujący BMW ma 2,6 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu.Kolizja na autostradzie to jednak nie pierwszy skandal, w który zamieszany jest dziennikarz. W lutym 2015 roku po publikacjach tygodnika „Wprost” – opisujących na podstawie anonimowych wypowiedzi przypadki molestowania seksualnego, których miał się dopuścić Kamil D. – stacja TVN powołała wewnętrzną komisję, która uznała, że dziennikarz dopuścił się „niepożądanych zachowań”. W wyniku prac tej komisji, dziennikarz oraz stacja rozstali się za porozumieniem stron w marcu 2015 r.