Premier: „Dziękuję wszystkim, którzy bezinteresownie niosą pomoc swoim sąsiadom"

Premier Mateusz Morawiecki podziękował na Twitterze „wszystkim, którzy bezinteresownie niosą pomoc swoim sąsiadom”, których zdrowie i mienie ucierpiało w wyniku nawałnic i podtopień na Śląsku.

„Rozmawiałem z Wojewodą Śląskim oraz Wojewódzkim Komendantem PSP. Sytuacja jest opanowana, a wszelka pomoc jest udzielana przez służby tym, których zdrowie i mienie ucierpiało w wyniku nawałnic i podtopień. Dziękuję wszystkim, którzy bezinteresownie niosą pomoc swoim sąsiadom” – napisał premier na Twitterze w sobotę wieczorem.





źródło: pap

Po gwałtownych ulewach, które w sobotę przetoczyły się nad Katowicami, strażacy interweniowali około 170 razy. Woda zalała w mieście drogi, utrudniając lub blokując ruch, a także budynki użyteczności publicznej, piwnice, garaże i samochody.Rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. bryg. Aneta Gołębiowska powiedziała po godz. 18.00, że zgłoszenia ciągle spływają. Choć do podtopień doszło po burzach także w innych miastach regionu - m.in. w Częstochowie, Bytomiu, Chorzowie i Świętochłowicach - to w Katowicach strażacy mają zdecydowanie najwięcej pracy.„Do Katowic są dysponowane dodatkowe zestawy pompowe niskiej wydajności z okolicznych miast. Nie ma informacji o jakichś bardzo poważnych zdarzeniach. To są typowe interwencje w przypadku ulew, czyli lokalne podtopienia” – powiedziała rzeczniczka. Jak dodała, chodzi głównie o zalane ulice, garaże i piwnice.Jak wcześniej przekazywały służby kryzysowe wojewody śląskiego, woda wdarła się m.in. do rozdzielni szpitala Bonifratrów. W katowickiej dzielnicy Zawodzie całkowicie zalanych zostało kilkanaście samochodów zaparkowanych w podziemnym garażu.Gwałtowne opady znacząco utrudniły ruch na drogach, w niektórych miejscach rozlewiska uniemożliwiały przejazd samochodów, zwłaszcza pod wiaduktami. Zamknięty został ruch w tunelu pod rondem im. gen. Ziętka w Katowicach.Wcześniej burza przeszła nad miastami Zagłębia Dąbrowskiego. Strażacy wypompowywali wodę z jezdni m.in. w Sosnowcu i Będzinie.