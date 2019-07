Homoadopcja i zabijanie dzieci – postulaty organizatora „Solidarni z Białymstokiem”

Homoadopcja, przyzwolenie na zabijanie nienarodzonych dzieci, seksualizacja najmłodszych (pod hasłem „stop pedofilii”), cenzura treści niezgodnych z ideologią LGBT (jako walka z „mową nienawiści”) i przyzwolenie na mowę nienawiści (jako walka z „cenzurą”) – to niektóre punkty programu Aleksa Polaka, organizatora wydarzenia „Warszawa przeciw przemocy – solidarni z Białymstokiem”.

– Dożyliśmy czasów, w których za swoje poglądy można dostać w twarz, można zostać brutalnie zmasakrowanym – powiedział Aleks Polak na antenie TVN24.

Potrzebujemy dziś czegoś w stylu nowej „Solidarności”: ruchu non-violence, który mocno przeciwstawi się agresji faszystów - mówi Aleks Polak, organizator sobotniego wydarzenia „Warszawa przeciw przemocy: Solidarni z Białymstokiem”. pic.twitter.com/8zkHvWfcko — Aleks Polak (@AleksPolak) 27 lipca 2019

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Twitter, Facebook, stop-seksualizacji.pl

Polak jest studentem Przemysława Witkowskiego, nauczyciela akademickiego i dziennikarza, który niedawno pisał, że spotykając osobę o innych poglądach należy „j***ć go”, „dać mentalną lepę” (uderzenie w twarz), potem „jeszcze kilka”, bo „niektórzy rozumieją tylko przemocowy język”. Alfiego Evansa, dziecko zabite w angielskim szpitalu z nakazu sądu, nazwał „biednym bezmózgiem”.Witkowski został ostatnio pobity we Wrocławiu. Pobicie mogło być osobistą zemstą na Witkowskim za jego publikacje na temat „autonomicznych nacjonalistów”.Jak poinformowano w TVN, Polak podobnie jak Witkowski „nie godzi się z zastraszaniem i agresją skierowaną do środowisk LGBT”. Dlatego zorganizował „Warszawską demonstrację solidarności z Białymstokiem”.Przy tej okazji Aleks Polak opublikował swój program polityczny, w którym stosuje nowomowę typową dla ideologii LGBT. Pod hasłem „StopPedofilii” – używanym przez autorów obywatelskiego projektu ustawy przeciw pedofilii, nękanych przez zwolenników ideologii LGBT – domaga się „obowiązkowej edukacji seksualnej wg standardów WHO”, co oznacza wczesną seksualizację.Pod hasłami świadomego rodzicielstwa domaga się finansowania przez podatników antykoncepcji, również dzieciom powyżej 15 roku życia. Nie informuje o skutkach ubocznych. Z kolei ochronę życia najsłabszych określa mianem „religijnego fundamentalizmu”.Domaga się rozszerzenia katalogu poglądów penalizowanych przepisem o zakazie propagowania totalitaryzmu o „dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, tożsamość płciową, przynależność etniczną czy status majątkowy” i jednocześnie zniesienia karalności obrazy uczuć religijnych.