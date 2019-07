PO ma „plan naprawczy” dla mediów publicznych. Ultimatum i zwolnienia dziennikarzy

Posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska ujawniła w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” plany zmian w mediach publicznych, jeżeli opozycja wygra wybory parlamentarne. Wskazała, że zmiany mają potrwać około roku. Część dziennikarzy otrzyma ultimatum, a część pracę straci od razu.

– Na pewno z dnia na dzień nie wyrzucimy ludzi z pracy. Nie jesteśmy PiS-em. Zmiana sytuacji prawnej potrwa pewnie z rok – uchwalenie ustaw i wybór nowych ciał, które będą kontrolować media publiczne. Innej drogi nie przewiduję – powiedziała wiceszefowa sejmowej komisji kultury.



– Zrobimy to zgodnie z prawem i tak szybko, jak się da. Do wyborów chcemy mieć projekt ustawy medialnej – zapewniła. Oceniła, że dziennikarzami TVP kwalifikującymi się do wyrzucenia są m.in. Danuta Holecka, Michał Adamczyk i Krzysztof Ziemiec.



Śledzińska-Katarasińska przekonywała, że „plan naprawczy” ma objąć w pierwszej kolejności Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, gdyż ta „nie wypełnia konstytucyjnych obowiązków”. – Pozwala mediom publicznym, a przede wszystkim TVP, na bezczelne łamanie zapisanych w ustawie obowiązków niezależności i obiektywizmu. Chcemy zakończyć kadencję obecnej Krajowe Rady z dwóch powodów. Po pierwsze, przywrócimy jej odebrane przez PiS kompetencje wyboru władz mediów publicznych. Po drugie, zmienimy sposób jej wyboru – dodała.



Ultimatum



Posłanka wskazała, że dziennikarzom ma natomiast zostać postawione ultimatum – jeżeli chcą dalej pracować, będą musieli podpisać przygotowany za rządów PO kodeks etyki dziennikarskiej. – Ten kodeks będzie częścią nowej ustawy medialnej – zaznaczyła.

#wieszwiecej Polub nas

Wskazała, że nie politycy mają decydować o tym, kto przestrzega kodeksu, a Rada Interesu Publicznego, która powstanie przy KRRiT. Organ miałby się składać z 20-30 osób, zaś w jego skład mieliby wejść m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, organizacje samorządowe, obywatelskie i pozarządowe.

O planie partii Grzegorza Schetyny dotyczącym mediów publicznych było głośno również w czerwcu br. „Gazeta Wyborcza” pisała wówczas, że jeśli Platforma wygra jesienne wybory parlamentarne, do Sejmu trafi projekt ustawy likwidujący medialne spółki skarbu państwa, w tym m.in. TVP i Polskie Radio, a w ich miejsce ma powstać holding radiowo-telewizyjny.



„Zawsze mieli taki plan”



PolskieRadio24.pl przypomniało, że pomysły PO komentował wówczas w „Sygnałach dnia” Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. - Środowiska, które teraz szykują program likwidacji mediów publicznych, właściwie od zawsze miały taki program - powiedział Czabański.



- Oni tego nie ukrywali. Jeszcze jak ci politycy działali pod nazwą Kongresu Liberalno-Demokratycznego, mówili, że media publiczne to przeżytek, że trzeba sprywatyzować to, co się może utrzymać na rynku, a resztę zlikwidować i wystarczą media komercyjne - dodał szef RMN.