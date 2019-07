Atak na kierowcę Beaty Kempy. Świadek przedstawia inną wersję zdarzeń

Kolejne fakty wychodzą na jaw ws. rzekomego ataku na europosłankę PiS Beatę Kempę w Brukseli i jej kierowcę. RMF FM twierdzi, że nie chodziło o napad rabunkowy, ale szarpaninę o stłuczkę. Świadek zdarzenia przekonuje również, że gdy doszło do incydentu, europosłanki nie było w pobliżu.

Do incydentu doszło w czwartek przed jednym z brukselskich hoteli. Kierowca wożący Kempę został poturbowany, zaś ona sama w porę schroniła się w hotelowym lobby i poprosił obsługę o wezwanie policji.



Pojawiły się głosy, że była to próba rabunku. Sama Kempa przekonywała, że nie wie, o co chodziło napastnikom „o arabskim wyglądzie”.



Świadek zdarzenia przekonuje, że była to „zwykła” szarpanina o stłuczkę, zaś europosłanki PiS nie było w pobliżu. – Jadła śniadanie. Gdy zauważyła sytuację, stała przy recepcji – opowiada informator RMF FM.



Radio przekonuje, młodzi mężczyźni „będący pod wpływem alkoholu” zaatakowali słownie i szarpali kierowcę limuzyny, który czekał na Kempę. Mężczyzna przy parkowaniu miał uderzyć w ich auto.

źródło: RMF FM

Kierowca zatrudniony przez Parlament Europejski miał zachować spokój, ale napastnicy zaczęli go atakować werbalnie oraz ciągnąć za koszulę, ale – jak twierdzi świadek – nie uderzyli go. Interweniował również inny kierowca.Po przyjeździe policjantów zeznania złożyli obydwaj kierowcy, a także recepcjonistka hotelu. Belgijska prokuratura wszczęła dochodzenie.