Kamil D. nie został przesłuchany po kolizji. Najpierw musi wytrzeźwieć

Znany dziennikarz telewizyjny Kamil D., który w piątek przed godz. 13 spowodował kolizję mając 2,6 promila alkoholu, do sobotniego wieczora nie został przesłuchany. Nie usłyszał także zarzutów. By te czynności zostały przeprowadzone, 51-latek musi całkowicie wytrzeźwieć.

Kamil D. spędził całą noc i dzień w policyjnym areszcie w Piotrkowie Trybunalskim. Choć przesłuchania się jeszcze nie rozpoczęły, to, jak poinformowała TVP Info rzeczniczka tutejszej policji, rozpoczęły się już pewne czynności w tej sprawie z jego udziałem. Przedstawicielka policji nie sprecyzowała, jakie to czynności, ale może to być np. pobieranie odcisków palców.



Aby dziennikarz został przesłuchany i mógł usłyszeć zarzuty, musi być całkowicie trzeźwy. Niewykluczone, że stanie się to dopiero w niedzielę. Policja i prokuratura mają na przeprowadzenie tych czynności 48 godzin.



Do kolizji, którą spowodował Kamil D. doszło na autostradzie A1 w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego. Według świadków auto uderzyło w słupek, pękła opona, wybuchły poduszki powietrzne, a mimo to Kamil D. próbował jechać dalej. Na szczęście nikomu nic się nie stało, natomiast, gdy do auta podeszli funkcjonariusze policji, natychmiast wyczuli woń alkoholu.

źródło: TVP Info

– 51-latek został poddany badaniu. Okazało się że w organizmie ma blisko 2,6 prom alkoholu. Niewykluczone że usłyszy zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Jest to przestępstwo zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności – powiedział na antenie TVP Info nadkom. Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.Inne możliwości to wymierzenie kary grzywny w wys. od 5 tys. do 60 tys. zł oraz pozbawienie prawa jazdy od roku do 15 lat. Kamil D. już raz został pozbawiony prawa jazdy w 2017, gdy w okolicach Częstochowy przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.