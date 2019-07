Wieśniacy tropili porywaczy dzieci, niemal zlinczowali przedstawicieli władz

Przedstawiciele lokalnych władz niemal zostali przez pomyłkę zlinczowani przez hinduskich wieśniaków. Tłum myślał, że w ich ręce wpadł gang porywaczy dzieci.

Do incydentu doszło wiosce Navalsinh leżącej w dystrykcie Betul w stanie Madhya Pradesh. Wieśniacy zablokowali drogę przy użyciu przewróconych drzew po tym jak poszła plotka, że w okolicy czai się gang porywający dzieci.



Przed blokadą zatrzymał się samochód z członkami lokalnego Kongresu – Dharmendrą Shuklą, Dharmu Singh Lanjiwarem oraz Lalitem Baraskarem. Politycy myśląc, że to próba rabunku zawrócili i zaczęli uciekać. Wieśniacy ruszyli za nimi w pościg i zatrzymali. Wywleczeni z auta zostali pobici. Sam pojazd został zniszczony.



Politycy przeżyli. Gdy wyjaśnili, że nie są porywaczami dzieci, tylko działają dla dobra lokalnych społeczności zostali zwolnieni. Policja wszczęła śledztwo ws. napaści.



Lokalne media informują, że w ostatnim tygodniu tylko w stanie Madhya Pradesh doszło do kilkudziesięciu napaści na osoby podejrzewane o porywanie dzieci. W ubiegłym tygodniu w dystrykcie Raisen znaleziono ciało zlinczowanego mężczyzny podejrzewanego o rzekome porywanie dzieci.

