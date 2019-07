Drzewo wampir potrafi przeżyć bez liści

Nazywa się Agathis australis i jest pniakiem, który potrafi przeżyć mimo braku liści. Wyjątkowy gatunek odkryli biolodzy z Auckland, zwróciwszy uwagę, że pniak żyje dzięki podpięciu swoich korzeni do sąsiednich drzew.

W artykule dla pisma „Science” prof. Sebastian Leuzinger z Uniwersytetu Technologicznego w Auckland opisał, że na dziwny żywy pień natknął się podczas wędrówki z kolegą Martinem Baderem. Badacze postanowili sprawdzić, w jaki sposób pobliskie drzewa utrzymują pieniek przy życiu.



Portal KopalniaWiedzy.pl informuje, że zmierzono przepływ wody między nim a rosnącymi w sąsiedztwie drzewami z tego samego gatunku. Okazało się, że ruch wody w pniu był powiązany z przepływem wody w sąsiednich drzewach. Oceniono, że w grę wchodzą szczepy korzeniowe, które powstają, gdy drzewo rozpoznaje, że pobliska tkanka korzeniowa, choć różna genetycznie, jest na tyle podobna, że pozwala na wymianę zasobów.



Szczepy korzeniowe często występują między żywymi drzewami tego samego gatunku, ale nasuwa się pytanie, dlaczego innym żywym agatisom miałoby zależeć na utrzymywaniu przy życiu jakiego pniaka. „W przypadku pnia korzyści są oczywiste – bez szczepów by obumarł. Po co jednak zielone drzewa miałyby utrzymywać przy życiu drzewo-dziadka z dna lasu, skoro wydaje się, że niczym się nie odwdzięcza?” – stawia pytanie Leuzinger.

Badacz ocenił, że szczepy korzeniowe mogły powstać, nim jeden z osobników stracił liście i stał się gołym pniem. Szczepione korzenie zwiększają zaś system korzeniowy drzew co daje dostęp do większych ilości wody i składników odżywczych. Taki szczep jest także bardziej stabilny na stromych zboczach.„Można mówić o dalekosiężnych konsekwencjach dla naszego postrzegania drzew - prawdopodobnie tak naprawdę nie mamy do czynienia z drzewami jako jednostkami, ale z lasem jako superorganizmem” – podkreśla Leuzinger.