„Silne inicjatywy”. Administracja Zełenskiego chce poprawić relacje z Polską

Przed zaplanowaną na 1 września wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce jego ekipa przygotowuje „silne inicjatywy” na rzecz poprawy stosunków między Kijowem i Warszawą w sprawie relacji historycznych – wskazał doradca prezydenta Mykyta Poturajew w rozmowie z PAP.

– Chcemy uregulować wszystkie sporne sprawy. Przygotowujemy poważne zmiany i poważne propozycje dla uregulowania sporów historycznych. Nasze relacje są ogólnie niezłe, ale potrzebują nowego impulsu. Będą to silne inicjatywy – oświadczył.



Poturajew nie ujawnił ich szczegółów, jednak źródła PAP w Kijowie mówią m.in. o planach wspólnej ekspedycji polsko-ukraińskiej, która miałaby zająć się poszukiwaniami miejsc pochówków Polaków na terytorium Ukrainy. Opracowywane są także rozwiązania dotyczące wzajemnych upamiętnień w dwóch krajach.



Przed wizytą w Polsce Zełenski i jego partia Sługa Narodu, która zwyciężyła w przeprowadzonych 21 lipca wcześniejszych wyborach parlamentarnych, szykuje się do pierwszego posiedzenia Rady Najwyższej oraz powołania nowego rządu. W wyniku wyborów Sługa Narodu stworzy w parlamencie samodzielną większość.



– Kilka dni temu prezydent spotkał się z przyszłymi deputowanymi naszego ugrupowania. Mówił o ogromnej odpowiedzialności, która na nas spoczywa, bo musimy robić rzeczy, na które Ukraina czeka od 28 lat swego niepodległego istnienia. Ostrzegł też przed odpowiedzialnością tych, którzy nie będą przestrzegali naszych zasad, tym bardziej, że jedną z pierwszych decyzji, która zostanie podjęta w nowej Radzie Najwyższej, będzie likwidacja immunitetu poselskiego – powiedział Poturajew, który dostał się do parlamentu z ramienia Sługi Narodu.



Szykuje gabinet



Doradca prezydenta zapowiedział szybkie powołanie rządu, dzięki czemu będzie on mógł przystąpić do pracy w końcu sierpnia. Nie ujawnił jednak nazwisk kandydatów na stanowisko premiera. – Mamy krótką listę kandydatów, o niektórych z nich pisano już zresztą w prasie. Zełenski spotykał się z nimi. Są to wysokiej klasy profesjonaliści – podkreślił Poturajew.



Według Poturajewa ugrupowanie Zełenskiego w nowym parlamencie oraz rząd mają przestrzegać trzech podstawowych zasad: „Nie kłamać, nie kraść i nie poddawać się”. – Mamy działać jak jeden organizm. Skupimy się przede wszystkim na walce z korupcją, która jest na Ukrainie wręcz częścią ustroju państwowego. Od początku mówiliśmy, że będziemy budowali zupełnie nowe państwo – podkreślił.

Ekipa Zełenskiego zamierza także przeprowadzić deregulację, debiurokratyzację i poprawić warunki dla prowadzenia biznesu. Poturajew poinformował, że skupieni wokół prezydenta specjaliści przygotowali pakiet ustaw gospodarczych, reformę podatkową, reformy MSW, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Prokuratury Generalnej.



– Chcemy zapewnić co najmniej dwukrotny wzrost tempa rozwoju gospodarczego. Rozumiemy, oczywiście, że gospodarka nie zaczyna rosnąć od razu po przyjęciu ustaw. One mają się zakorzenić, a na wyniki trzeba będzie poczekać. Te 2 proc. wzrostu, które teraz mamy, to nic, jak na potrzeby Ukrainy – powiedział Poturajew. W maju Bank Światowy prognozował dla Ukrainy wzrost gospodarczy na bieżący rok w wysokości 2,7 proc.



Przyjaciel Putina



Doradca Zełenskiego zapewnił jednocześnie, że Kijów nie będzie prowadził rozmów z separatystami w Donbasie ani angażował do nich przedstawicieli „stronnictwa rosyjskiego” na Ukrainie, do których zaliczył przyjaciela Putina, prorosyjskiego polityka ukraińskiego Wiktora Medwedczuka. Partia Opozycyjna Platforma-Za Życie, do której należy Medwedczuk, uzyskała w wyborach parlamentarnych drugi wynik po partii Zełenskiego. Głosowało na nią 13 proc. wyborców.



Przypomniał przy tym, że od 21 lipca w Donbasie obowiązuje rozejm i jak dotąd jest on przestrzegany. – Putin jest zainteresowany deeskalacją konfliktu i odwołaniem sankcji. My ze swojej strony przekonujemy Zachód, że sankcje należy utrzymać. Jak na razie to się nam udaje – ocenił.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Pytany o politykę zagraniczną nowych władz Ukrainy doradca prezydenta oświadczył, że dążenie do członkostwa w UE i NATO pozostają głównym celem Kijowa na scenie zewnętrznej.– W perspektywie widzimy uzyskanie Planu Działań na rzecz Członkostwa (MAP) w NATO za pięć lat, jeśli oczywiście Sojusz będzie gotów nam go dać. Wejście do UE zawsze było naszym strategicznym zadaniem i nim pozostanie. Realizujemy umowę stowarzyszeniową z UE i będziemy przyjmować niezbędne ustawy, by osiągnąć kryteria obowiązujące we Wspólnocie. Gdy już je osiągniemy, zaczniemy delikatnie podpytywać o członkostwo – wskazał.