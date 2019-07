Triatlonistka pobita i uprowadzona. Dzięki sprytowi uciekła porywaczowi

Wyjazd na trening mógł zakończyć się tragedią. 27-letnia austriacka triatlonista i kolarka Nathalie Birli została pobita i uprowadzona. Tylko dzięki zachowaniu zimnej krwi zdołała przeżyć.

Do zdarzenia doszło 22 lipca po godz. 16. Birli wyjechała rowerem na trening, w domu w Kumbergu został jej partner i ich malutki synek. Miała wrócić po godzinie, ale niewiele brakowało, by już nigdy nie wróciła.



Gdy jechała rowerem została potrącona przez czerwonego vana. Uderzenie było tak mocne, że przewracając się doznała złamania ręki. Z auta wsiadł kierowca i uderzył ją w głowę drewnianą pałką. Następnie – jak relacjonowała w rozmowie z dziennikiem „Kronen Zeitung” – związał ją taśmą i wrzucił do swojego pojazdu.



Birli straciła przytomność i obudziła się na krześle w domu porywacza. Siedziała naga i przywiązana do krzesła. Porywacz był bardzo agresywny, jak opowiadała dusił ją, wrzucił do wanny z zimną wodą i groził utopieniem. Do tego grożąc nożem zmuszał do picia alkoholu.



Równolegle około godz. 21 partner Birli poinformował policję, że jego dziewczyna nie wróciła do domu. W poszukiwania zaangażowali się inni triatloniści.



W tym samym czasie kobieta walczyła o przeżycie. Uratowało ją zachowanie zimnej krwi. Zwróciła uwagę, że w domu mężczyzny rośnie dużo orchidei, zaczęła o nich rozmawiać z porywaczem. Ten otworzył się i zaczął się użalać, że był ogrodnikiem, że jego ojciec umarł, a matka została alkoholiczką, zaś dziewczyna go zdradzała – rozkleił się.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: BBC

– Zaproponowałam mu układ: powiemy, że miałam wypadek, a on mnie wypuści. Zgodził się i przeciął taśmę. Ubrałam się i odprowadził mnie do drzwi. Sportsmenka natychmiast pojechała do domu i zadzwoniła do swojego chłopaka.Na podstawie odczytów z urządzenia GPS w telefonie policja namierzyła dom porywacza i aresztowała 33-latka. Nathalie Birli poza złamaną ręką nie odniosła poważniejszych obrażeń.