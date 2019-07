Prezes PiS do rolników: Idźcie na wybory do izb rolniczych. To bardzo ważne

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaapelował w sobotę do rolników, by wzięli udział w niedzielnych wyborach do izb rolniczych. Dodał, że demokracja to nie tylko Sejm, sejmik wojewódzki, ale to także samorząd rolniczy.

– Chciałem państwa bardzo serdecznie poprosić, żeby wszyscy, którzy mają takie prawo, jutro poszli do wyborów do izb rolniczych. Są dobrzy kandydaci. Postaraliśmy się o to naprawdę. Co najmniej dwóch w każdej gminie, a w niektórych więcej – apelował Jarosław Kaczyński podczas pikniku rodzinnego w Miedznej Murowanej.



– Warto poprzeć naszych kandydatów, warto umocnić te izby, bo dzięki temu na bardzo wiele praktycznych spraw będzie wpływ. Będą mieli na nie wpływ ci, którzy się rolnictwem naprawdę zajmują i najlepiej na nim znają – wskazywał prezes Prawa i Sprawiedliwości.



Lider partii rządzącej zwrócił uwagę na konieczność utrzymania dialogu i współpracy między władzą a społeczeństwem, ponieważ wówczas „władza może uczynić nieporównanie więcej”.



– Dlatego o tę aktywność społeczną tak bardzo prosimy i tak bardzo prosimy o tę rozmowę, żebyśmy wiedzieli co jest najpierw, a co potem, jakie sprawy należy rozwiązywać szybko, a z jakimi można poczekać – mówił Kaczyński.

#wieszwiecej Polub nas

– Wszystkiego na raz po tylu latach zaniedbań uczynić się nie da, ale chyba wykazaliśmy w ciągu tych czterech lat, że można zrobić dużo i że można przede wszystkie stworzyć to, co jest podstawą dobrego życia społecznego - narodowego, podstawą demokracji. To jest, szanowni państwo, wiarygodność. Myśmy obiecali i zrobili – podkreślił.– To, co obiecaliśmy jeszcze w tamtych wyborach, zostało zrobione już stosunkowo dawno w perspektywie czterolecia. Teraz były kolejne obietnice i też je realizujemy i też z pewnością przed wyborami będą zrealizowane – zagwarantował prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, by kwestii wiarygodności nie ograniczać jedynie do „wielkich transferów społecznych, których symbolem jest 500 Plus”.



– To jest także sprawa zaufania, bo przecież cała demokracja traci sens wtedy, kiedy się coś obiecuje, a później tego nie wykonuje się tego, co się obiecało. Wtedy ten akt głosowania jest bez sensu – wyjaśnił lider partii rządzącej. – To jest wtedy oszustwo, a nie demokracja, a my chcemy prawdziwej demokracji – dodał.



Prezes Prawa i Sprawiedliwości podziękował wszystkim, którzy angażują się w działalność Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz organizacji przykościelnych, co podtrzymuje trwanie życia społecznego i narodowego na polskiej wsi.



– Polska tradycja wyrasta ze wsi, różnej wsi: takiej, która jest teraz i tej, której już nie ma. Ale stąd wziął się ten fenomen nazywany polskością, a to jest coś niesłychanie ważnego, niesłychanie cennego – mówił.