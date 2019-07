„Stolik dla Powstańca” – warszawskie restauracje zapraszają bohaterów na bezpłatny posiłek

Restauratorzy ze Starego i Nowego Miasta oraz Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy rozpoczęli akcję „Stolik dla Powstańca”. Z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wiele restauracji znajdujących się na Starym i Nowym Mieście zaprasza powstańców warszawskich na darmowe napoje oraz posiłki.

– Zapraszamy Powstańców i osoby opiekujące się nimi do 14 restauracji na terenie Nowego i Starego Miasta, w których dla nich zarezerwowany jest stolik, „Stolik dla Powstańca”, przy którym mogą się spotkać, porozmawiać, wypić zimny napój, na jaki będą mieli ochotę, zjeść. Oczywiście nie będą musieli za to płacić – mówił burmistrz Dzielnicy Śródmieście, Aleksander Ferens.



– Dzięki pomocy warszawskich władz wielu uczestników Powstania, niekiedy żyjących w odległych miejscach, powróci do Warszawy, aby wspólnie z nami uczcić 75. rocznicę tego heroicznego zrywu. Chcemy wyrazić wdzięczność za ich ogromną odwagę i za wkład w budowanie naszej lokalnej tożsamości. Mam nadzieję, że akcja „Stolik dla Powstańca” pomoże im znaleźć chwilę wytchnienia podczas spacerów dawnymi szlakami. Serdecznie dziękuję wszystkim restauratorom uczestniczącym w akcji – dodał Ferens.



Aby wziąć udział w akcji, wystarczy udać się do jednej z czternastu restauracji, a następnie zająć miejsce przy specjalnie oznakowanym stoliku. O komfort odwiedzających zadbają pracownicy restauracji. Darmowy napój oraz posiłek oferowany jest także opiekunom uczestników Powstania Warszawskiego.

źródło: IAR

– To zaszczyt móc gościć w naszych restauracjach osoby tak zasłużone dla stolicy. Być może dzięki tej akcji uczestnicy Powstania spojrzą na Warszawę okiem współczesnego turysty, zachwycą się jej pięknem i upewnią, po raz kolejny, że warto było walczyć – zachęcał Paweł Kubaszewski, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców Warszawskiego Traktu Królewskiego.Organizatorami akcji są Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Warszawskiego Traktu Królewskiego.Przy Zamku (pl. Zamkowy 15/19)La Dolce Vita (pl. Zamkowy 15/19)Romantyczna (Rynek Starego Miasta 18)Latem Bar&Restauracja (Rynek Starego Miasta 10)Zachcianek (Rynek Starego Miasta 16)Lapidarium Cafe (Rynek Starego Miasta 40)Gospoda Kwiaty Polskie (ul. Wąski Dunaj 4/6/8)Stolica (ul. Szeroki Dunaj 1/3)Ciao Napoli (ul. Wąski Dunaj 4/6/8 i Długa 6)Widokówka (ul. Piwna 40/42)Przy Dunaju (ul. Nowomiejska 1/3)U Pana Michała (ul. Freta 4/6)Boruta (ul. Freta 38)Enoteka Warszawska (Rynek Nowego Miasta 13/15)Lista dostępna jest również są na stronie Dzielnicy Śródmieście oraz w budynku PAST’y.