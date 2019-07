Niemieccy uczniowie gnębią nauczycieli. „Państwo jest bezczynne”

W niemieckich szkołach narasta problem. Uczniowie filmują albo fotografują potajemnie swoich nauczycieli telefonami komórkowymi, po czym opatrzone obelżywymi komentarzami nagrania publikują w internecie. Niemiecki Związek Nauczycieli oskarża władze, że nic z tym nie robią.

Nauczyciele domagają się od polityków podjęcia aktywnych działań dla ukrócenia tych praktyk – informuje telewizja Deutsche Welle.



– Państwo jako publicznoprawny pracodawca ma obowiązek otaczania opieką swoich pracowników. Powinno się ścigać każdy przypadek łamania osobistych praw swoich zatrudnionych – zaznacza Heinz-Peter Meidinger, przewodniczący związku zrzeszającego nauczycieli, w rozmowie z dziennikiem „Neue Osnabrücker Zeitung”.



Meidinger wskazuje, że w sieci są tysiące nielegalnych nagrań, a polityka „do tej pory nic nie zrobiła”, zaś „państwo jest bezczynne”. Zarzuca władzom, że ich reakcja ogranicza się do sugestii, że nauczyciele mają możliwość prywatnego złożenia doniesienia na policję.



W 2016 roku przeprowadzono sondaż, w którym 7 proc. nauczycieli podawało, że uczniowie publikowali w sieci potajemnie nagrywane filmiki i zdjęcia z ich lekcji. Najczęściej dotyczyło to nauczycieli szkół średnich niższego typu (Realschule) – 10 proc., najrzadziej gimnazjów – 5 proc.



DW przypomina czerwcowy wyrok Sądu Administracyjnego w Berlinie, który orzekł, że dwóch młodocianych musi pogodzić się z wykluczeniem ze szkoły na 9 dni. Filmowali oni potajemnie nauczycieli, zaś nagrania opatrzone seksistowskimi i obraźliwymi komentarzami publikowali na Instagramie.

źródło: DW

Ministerstwo oświaty Turyngii przyznaje, że zjawisko należy traktować jako „psychiczną przemoc” w stosunku do nauczycieli. Zwraca także uwagę, że wielu powstrzymuje się przed tym, by doznaną przemoc upubliczniać.Rozwiązaniem może być zakaz wnoszenia telefonów do szkoły. Podjęcie takiej decyzji leży w gestii poszczególnych szkół.