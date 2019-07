Orbán: Zadaniem KE nie jest atakowanie państw członkowskich. Błędy UE trzeba naprawić

Zadaniem Komisji Europejskiej nie jest atakowanie państw członkowskich, a UE popełniła w ciągu ostatnich pięciu lat poważne błędy, które należy naprawić – oświadczył premier Węgier Viktor Orbán podczas 30. Uniwersytetu Letniego i obozu dla młodzieży węgierskiej w seklerskim mieście Baile Tusnad w rumuńskim Siedmiogrodzie. Przemówienie Orbána transmitowała na żywo węgierska telewizja.

– W ostatnich pięciu latach w Unii Europejskiej popełniono poważne błędy. Spośród nich dwa są szczególnie bolesne i niepokojące. Te błędy należy naprawić w następnych pięciu latach. Pierwszy z nich popełniono w kwestii migracji, drugi w gospodarce – ocenił szef węgierskiego rządu.



Zdaniem Orbána Komisja Europejska nie powinna nadużywać swoich politycznych uprawnień i nie jest jej zadaniem atakowanie państw członkowskich. – Komisja powinna powrócić do swoich zadań zapisanych w akcie założycielskim, czyli być stróżem traktatów i powinna zaprzestać swojej aktywności politycznej – oświadczył premier.



Według premiera Węgier, KE powinna przekazać kompetencje związane z migracją komisji utworzonej z ministrów spraw wewnętrznych strefy Schengen; w kwestii gospodarki zaś zamiast budowania europejskiego socjalizmu Unia powinna dążyć do konkurencyjnej gospodarki europejskiej.



A perspektywy tej ostatniej, zdaniem Orbána nie napawają optymizmem. Węgry, jak wskazał, muszą się przygotować na to, że u ich najważniejszych partnerów w krajach Europy Zachodniej „gospodarka nie będzie się rozwijała i rosła tak, jak byśmy chcieli” i wobec tego konieczny jest nowy plan na lata 2020-21.

źródło: PAP, IAR

– Jeśli potwierdzi się nasza ocena europejskich perspektyw gospodarczych, to na wiosnę 2020 r. będzie potrzebny drugi plan działania, a jeśli sytuacja będzie się rozwijała tak, jak przypuszczamy, to prawdopodobnie jesienią 2020 r. trzeci plan obrony gospodarki. Wszystkie te działania muszą podnosić konkurencyjność gospodarki kraju – wskazał.94 proc. mieszkańców Baile Tusnad (Tusnádfürdő) stanowią węgierskojęzyczni seklerzy. Seklerszczyzna leży we wschodniej części rumuńskiego Siedmiogrodu, regionu, który do 1920 r. należał do Węgier i jest silnie związany z historią tego kraju.