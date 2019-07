Luki w zabezpieczeniach Androida. Hakerzy bez trudu zyskają dostęp do naszego telefonu

Co jakiś czas informatycy donoszą o lukach w zabezpieczeniach systemu operacyjnego Android, który jest oparty na otwartym dla wszystkich kodzie źródłowym. Eksperci wskazują, że odkryto kolejną. Hakerzy mogą otrzymać dostęp do naszych telefonów i tabletów jeżeli obejrzymy jakiś film w standardowym odtwarzaczu.

Ze statystyk Google wynika, że ponad miliard urządzeń jest zagrożonych tego typu atakiem – informuje serwis Android.com.pl. Dotyczy to smartfonów oraz tabletów z Androidem 7.0 Nougat lub nowszym z wyłączeniem Androida Q. Kolejnym warunkiem jest brak zainstalowanych poprawek bezpieczeństwa z lipca.



Informatyk Marcin Kozłowski pokazał jak łatwo jest się włamać do niezabezpieczonego systemu. Na GitHubie udostępnił dowód, który pokazuje, że odpowiednio spreparowany film w standardzie HEVC jest w stanie uzyskać dostęp do urządzenia, wystarczy go odtworzyć w natywnym programie Androida lub takim, który korzysta z tych samych bibliotek.



Eksperci ostrzegają, że należy uważać na wszelkie linki, ale już nie należy się szczególnie bać filmów umieszczanych na portalach społecznościowych, gdyż ich serwery je odpowiednio kompresują i same wycinają zainfekowaną część kodu. Najlepszym rozwiązaniem jest natomiast unikanie korzystania ze standardowego dla Androida odtwarzacza multimediów i uważać przy pobieraniu nagrań z internetu.

