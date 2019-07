Taśmociąg bagażowy porwał dwulatka. Chwile grozy na lotnisku [WIDEO]

Dwuletni chłopiec wszedł na taśmociąg bagażowy i odjechał wraz z walizkami. Matka w tym czasie drukowała karty pokładowe. Do groźnego incydentu doszło na międzynarodowym lotnisku w Atlancie.

Na nagraniu z kamery przemysłowej widać, jak zaciekawiony chłopiec zbliża się do pasa transmisyjnego i – nie zatrzymywany przez nikogo – wdrapuje się na ruchomą taśmę. Próbuje wydostać się z pułapki, jednak przegrywa walkę z nadjeżdżającym bagażem i wraz z nim znika za gumową osłoną.



Matka chłopca zajmowała się w tym czasie drukowaniem kart pokładowych. Gdy wreszcie zorientowała się, co się dzieje, było już za późno. Nie zdołała złapać synka i wpadła w panikę.



Obsługa lotniska wyłączyła pas transmisyjny, jednak okazało się, że chłopiec był już w drodze do urządzenia prześwietlającego bagaż. Po prześwietleniu wjechał na halę i dopiero tam pracownicy zdjęli go z taśmociągu.





Dziecko trafiło do szpitala z podejrzeniem złamania ręki i ranami na rękach. Na lotnisku zarządzono kontrolę, która ma ustalić, czy zachowane zostały procedury bezpieczeństwa.



Port lotniczy Hartsfield-Jackson w Atlancie jest największy na świecie pod względem liczby pasażerów. W ubiegłym roku odprawiono ich ponad 107 milionów.

