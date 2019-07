Mazowieckie: Policjant śmiertelnie postrzelił 30-latka, który dźgnął go nożem

22-letni policjant z komendy w Lipsku (Mazowieckie) śmiertelnie postrzelił 30-latka, który w trakcie interwencji zachowywał się bardzo agresywnie i zranił nożem funkcjonariusza. Policjant przeszedł operację i przebywa w szpitalu.

Jak poinformowała w sobotę rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu Katarzyna Kucharska, do tragicznego zdarzenia doszło w piątek po godz. 22 na terenie pow. lipskiego.



– W trakcie interwencji policyjnej doszło do zamachu na życie z jednego z policjantów. Został on dźgnięty nożem przez 30-letniego mężczyznę – wyjaśniła rzeczniczka.



Dodała, że w związku z tym, iż mężczyzna był bardzo agresywny i realnie zagrażał życiu funkcjonariuszy, policjant oddał w jego kierunku strzał, który okazał się śmiertelny. Funkcjonariusz policji trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację.



Na miejscu zdarzenia był prokurator, pod którego nadzorem są prowadzone czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. – Wszystko wskazuje na to, że policjanci działali zgodnie z przepisami – zaznaczyła Kucharska.

