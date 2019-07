Tego mężczyzny szuka policja. Może mieć związek z pobiciem dziennikarza we Wrocławiu

Wrocławska policja opublikowała wizerunek mężczyzny poszukiwanego w związku z pobiciem wykładowcy uniwersyteckiego i dziennikarza Przemysława Witkowskiego. Mężczyzna został dotkliwie pobity w czwartek we Wrocławiu w okolicach Mostu Trzebnickiego.

Jak poinformował rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu Łukasz Dutkowiak, opracowano portret mężczyzny mogącego mieć bezpośredni związek z pobiciem Witkowskiego.



– Policjanci z Wrocławia prowadzący działania w tej sprawie, zwracają się z prośbą do osób, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do jego identyfikacji, o kontakt – dodał Dutkowiak.



Przemysław Witkowski, wykładowca uniwersytecki, współpracownik portalu OKO.press, został w czwartek dotkliwie pobity w okolicach Mostu Trzebnickiego we Wrocławiu.

Witkowski napisał na jednym z portali społecznościowych: „tak się kończy, kiedy nie podobają Ci się faszystowskie napisy na bulwarach nad Odrą”. Opublikował też swoje zdjęcie, na którym widać skutki pobicia.Portal OKO.press podał, że Witkowski wyraził głośno oburzenie widząc homofobiczne hasła na murze. Gdy zsiadł z roweru, by naprawić koło, został zaatakowany przez młodego mężczyznę, jak podejrzewa, z ruchu tzw. szturmowców. Ma złamany nos – poinformowano.

Dziennikarz został rozpoznany?



Z ustaleń portalu tvp.info wynika, że pobicie mogło być osobistą zemstą na Witkowskim za jego publikacje na temat „autonomicznych nacjonalistów”.



W kwietniu 2019 r. na łamach „Krytyki Politycznej” ukazał się tekst Witkowskiego pt. „»Europa będzie biała albo bezludna«, czyli szturmowcy”. Autor pisał w nim o ruchach nacjonalistycznych, które wzorują się na antyfaszystach.



Zdaniem znajomych Witkowskiego, napastnik mógł rozpoznać dziennikarza. – Nie jest to przypadek, że jeden z najważniejszych działaczy antyfaszystowskich został zaatakowany w kontekście bazgrołów „autonomicznych nacjonalistów” niedługo po długim tekście o nich – powiedziała portalowi tvp.info osoba z otoczenia Witkowskiego.