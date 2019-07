Policja: Od początku wakacji doszło do 292 wypadków śmiertelnych

292 wypadki śmiertelne miały miejsce na polskich drogach od początku wakacji – podaje policja. Miejsca, w których do nich doszło, są zaznaczone na specjalnej interaktywnej mapie, prowadzonej przez funkcjonariuszy.

Na mapie zaznaczone są miejsca, w których doszło do wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Jest ona na bieżąco aktualizowana. Obecnie zaznaczone są na niej 292 miejsca, w tym 10 wyszczególnionych, do których doszło w ciągu ostatniej doby.



Jak czytamy na stronie policji, wizualizacja, „ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii, do jakich dochodzi na polskich drogach”. Na stronie zamieszczono również zasady, których stosowanie zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Mowa m.in. o respektowaniu przepisów, nierozmawianiu przez telefon komórkowy w trakcie jazdy, zwalnianiu przy przejściach dla pieszych, niewyprzedzaniu.

MAPA WYPADKÓW DROGOWYCH ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM – WAKACJE 2019



292 wypadki śmiertelne od początku wakacji to tragedia dla setek rodzin��



