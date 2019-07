Relikwie św. Andrzeja Boboli odnalezione w piwnicy

W piwnicy jednego z domów w Ostrowie Wielkopolskim znaleziono zniszczony relikwiarz z fragmentem kości. Okazało się, że szczątki należą do św. Andrzeja Boboli.

Relikwiarz jest poważnie uszkodzony, ale ocalało to, co najważniejsze – cząstka ciała św. Andrzeja Boboli. Znalezisko zidentyfikował kolekcjoner Jerzy Sówka. – To była zbitka metalu, z której wystawało okienko z kością. Wiedziałem, że to relikwie, bo już niejednokrotnie miałem okazję relikwie oglądać – opowiada.



Obecnie relikwie znajdują się w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowie Wielkopolskim.



Historia relikwii sięga roku 1938. Wtedy to ciało świętego specjalnym pociągiem przejechało do Polski z Rzymu. Entuzjazm, z jakim było witane w całym kraju, według jezuity o. Dariusza Michalskiego można porównać tylko do pielgrzymek Jana Pawła II. W 1938 r. tłumy witały przywiezione do Polski szczątki świętego (fot. arch. NAC)

Ciało świętego przewieziono do Warszawy, gdzie spoczęło w nowo wybudowanym Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Wcześniej, gdy zmierzający do stolicy pociąg zatrzymał się w Ostrowie, fragment kości świętego przeniesiono w relikwiarzu do ostrowskiej fary. Tu relikwie miały być przechowywane do czasu wybudowania kościoła na terenie wojskowych koszar.



Dalsza historia relikwiarza pozostawała nieznana – aż do ich odkrycia w piwnicy jednego z domów przy ul. Wrocławskiej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP3 Poznań

Św. Andrzej Bobola jest jednym z patronów Polski. Jezuita działał w XVII wieku na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej. Tam też – za szerzenie wiary katolickiej – został zamęczony przez prawosławnych Kozaków. Był postacią symboliczną dla odradzającej się Polski.Relikwie z Ostrowa Wielkopolskiego docelowo mają być przechowywane w nowym relikwiarzu, mniej doświadczonym przez historię.