„Poważne konsekwencje” za narkotyki. Testy w amerykańskich szkołach

Od nowego roku szkolnego, w wielu szkołach w amerykańskich stanach w Teksasie i Nebrasce młodzież będzie przechodziła testy na narkotyki. Z raportu Surgeon General na temat alkoholu, narkotyków i higieny trybu życia wynika, że od narkotyków uzależnionych jest ponad 21 milionów dorosłych Amerykanów, a ponad połowa nastolatków ma doświadczenia ze środkami odurzającymi.

– Jeśli u kogoś odkryjemy obecność narkotyków, to będzie się to wiązało z poważnymi konsekwencjami – informuje szef wydziału oświaty w dystrykcie Bushland, w stanie Teksas.



Młodzież nie będzie usuwana ze szkoły, natomiast nie będzie miała prawa uczestniczyć z żadnych zajęciach pozalekcyjnych, grać w reprezentacji szkolnych drużyn sportowych i korzystać z parkingu. Uczniowie będą mogli za to korzystać z pomocy psychologów i pedagogów.



Podobne zasady obowiązują już w wielu dystryktach szkolnych w Teksasie. Natomiast w stanie Nebraska przepisy będą jeszcze ostrzejsze. Od nowego roku szkolnego, młodzież przechodzić będzie nie tylko testy wykrywające narkotyki ale i nikotynę.

