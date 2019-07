Premier: Powstania śląskie to przepiękna tradycja walki o polską wolność

Powstania śląskie to piękna tradycja walki o polską wolność i niepodległość – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Za kilka tygodni odbędą się główne obchody setnej rocznicy wybuchu pierwszego powstania śląskiego – jednego z trzech zrywów w latach 1919-1921.

– Powstania śląskie to przepiękna tradycja walki o polską wolność, niepodległość. Właściwie można powiedzieć, że cała II Rzeczpospolita urodziła się dopiero wtedy, kiedy powstania śląskie ostatecznie rozstrzygnęły o kształcie polskich granic – powiedział premier w rozmowie wyemitowanej w sobotę w Polskim Radiu Katowice.



Dlatego – jak dodał – zapadła decyzja, by tegoroczna defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, a zarazem w setną rocznicę wybuchu pierwszego powstania śląskiego, odbyła się w tym roku w Katowicach. – Chcemy akcentować te wielkie rocznice powstań śląskich, żeby pokazać, że nie byłoby Polski bez walki o polskość Śląska – powiedział premier.



Przypomniał zasługi Ślązaków, w tym górników z kopalni Wujek, w walce o niepodległość, które przyczyniły się do tego, że komunizm się ostatecznie załamał w 1989 r.



Podczas rozmowy premier, który w najbliższych wyborach wystartuje z listy PiS w Katowicach, był także pytany o śląską mowę. – W gwarach lokalnych, regionalnych, jest ukryta miłość do tradycji, do kultury i bardzo je cenię, bardzo szanuję. (...) Można powiedzieć, że w gwarze śląskiej ukryta jest piękna staropolska mowa, jest piękna staropolszczyzna. Niektórzy mogą powiedzieć, że to jest relikt, ja bym powiedział, że jest to polski skarb – zaznaczył Morawiecki.

źródło: pap

Pierwsze powstanie śląskie, które wybuchło w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r. było – według historycznych opracowań – zrywem polskiej ludności, którego celem miało być przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Upadło po dziesięciu dniach, przygotowując jednak grunt do dwóch kolejnych powstań w następnych latach.Rok po wybuchu pierwszego powstania śląskiego, również w sierpniu, wybuchło drugie. Efektem rozpoczętego w kolejnym roku (w nocy z 2 na 3 maja 1921 r.) trzeciego powstania było, po marcowym (w 1921 r.) plebiscycie w sprawie przynależności państwowej tych ziem, przyznanie Polsce znacząco większej części Górnego Śląska niż początkowo zamierzano.Rok 2019 został ustanowiony przez Sejm Rokiem Powstań Śląskich, a rocznicowe obchody objął patronatem prezydent Andrzej Duda.