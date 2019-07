Wąż w parlamencie. Wpadł na salę przez sufit

Wąż wpadł przez sufit do sali plenarnej regionalnego parlamentu w stanie Ondo w południowo-zachodniej Nigerii. Posiedzenie odwołano, a budynek zabezpieczono – poinformował w piątek rzecznik instytucji Olugbenga Omole.

– Mieliśmy już iść na sesję plenarną, kiedy z pomieszczenia wypełzł wąż. Zakłócił nasze spotkanie i musieliśmy opuścić budynek – dodał Omole.



Zwierzę wypadło z sufitu, ale nie wyrządziło nikomu krzywdy. Gad został zabity.



Zdaniem rzecznika sytuacja spowodowana jest brakiem odpowiedniego lokalu dla parlamentarzystów oraz środków na jego utrzymanie. Jak powiedział Omole, pomieszczenie nie zapewnia bezpieczeństwa parlamentarzystom. Sesje plenarne zostały odroczone na czas nieokreślony, dopóki deputowani nie znajdą nowego miejsca na obrady.



Parlamentarzyści planują się spotkać z gubernatorem stanu Ondo Rotimim Akeredolu i zażądać od niego podjęcia niezbędnych kroków.



W Nigerii rejestruje się prawie milion ukąszeń węży rocznie.

