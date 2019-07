Tragiczny finał poszukiwań. Ciało 13-latka dryfowało przy brzegu

Ciało trzynastolatka, który w piątek wszedł do morza w Rewalu (woj. zachodniopomorskie), odnaleziono w sobotę przy plaży w Pobierowie. W piątek wieczorem płetwonurkowie wydostali z morza ciało 42-letniego mężczyzny, który prawdopodobnie opiekował się chłopcem.

Jak powiedział w sobotę kierownik Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie Łukasz Kamiński, informacja „o dryfującym przy brzegu ciele dziecka w okolicy miejscowości Pobierowo wpłynęła o godz. 6.50”. Na miejsce przybyli funkcjonariusze policji i to oni wyciągnęli ciało z wody. – Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością jest to ciało poszukiwanego 13-latka – dodał Kamiński.



Akcja poszukiwawcza przerwana w nocy z piątku na sobotę została wznowiona zgodnie z planem o godz. 5.00. Patrole nie dojechały do Pobierowa, przeszukiwany był obszar bliżej miejsca utonięcia.



W piątek przed godz. 19 służby otrzymały zgłoszenie o czterech potrzebujących pomocy osobach, które znajdowały się w wodzie - było to troje dzieci i jedna osoba dorosła. Dwojgu nastolatków - czternastoletniej dziewczynie i trzynastoletniemu chłopcu - udało się wydostać na brzeg.



Poszukiwany był 42-latek, który najprawdopodobniej sprawował nad nimi opiekę, a także drugi trzynastoletni chłopiec.



Po godz. 21 płetwonurkowie ze straży pożarnej znaleźli ciało mężczyzny. W sobotę rano odnaleziono natomiast ciało 13-latka, które morze wyrzuciło na brzeg na wysokości Pobierowa.

W morzu w piątek panowały bardzo złe warunki: były wysokie fale, wiał silny wiatr, występowały prądy wsteczne, na całym wybrzeżu od godz. 14 wywieszona była czerwona flaga. Według ratowników poszukiwane osoby weszły do wody już po dyżurze ratowników wodnych.Poszukiwania prowadzili, oprócz ratowników wodnych i strażaków, także policjanci i SAR. W Rewalu trwają czynności prokuratorskie z udziałem służb.