Wyprawki dla noworodków w Warszawie. Część ich nie dostała, część mniejsze niż obiecano

Władze Warszawy obiecały wyprawki dla noworodków. Część rodzin nie dostała ich wcale, część – skromniejsze niż obiecywano – podaje warszawa.wyborcza.pl.

Gazeta opisuje kilka sytuacji obrazujących stan sprawy. Jedna z matek relacjonuje, że nie dostała nawet informacji kiedy może się spodziewać przyznania wyprawki, mimo że urodziła w maju i złożyła wniosek. Inna wniosek składała na początku kwietnia i choć informowano ją, że rozpatrzono go pozytywnie, wyprawka do dziś nie przyszła.



Jak podaje gazeta, w lepszej sytuacji są matki, które złożyły wnioski jesienią ub. r., w ramach prowadzonego wtedy programu pilotażowego. Te wyprawki zostały w miarę szybko wysłane.



– Przyczyną są niezakończone procedury przetargowe, a w szczególności odwołania zainteresowanych wykonawców. Liczymy, że w najbliższych dniach Krajowa Izba Odwoławcza pozwoli nam zakończyć ten proces – mówi gazecie rzeczniczka prasowa ratusza Ewa Rogala. Jak dodaje, nadrabianie zaległości już się zaczęło.

#wieszwiecej Polub nas

Rodziny, które dostały wyprawkę później, narzekają również na inny problem. Zawartość paczki jest skromniejsza niż przewidywano.– Zamiast gwarantowanych pięciu pieluch tetrowych dostałam dwie malutkie chusteczki. A z rozmów z innymi rodzicami wiem, że niektórzy otrzymali więcej niż pięć pieluch. Wartość mojej wyprawki była niższa od deklarowanej przez miasto – opisuje jedna z matek, mieszkająca na warszawskim Bródnie.

Jak jednak informuje Rogala, „pilotaż miał na celu uzyskanie opinii rodziców na temat wyprawki i jej składu. Zawartość została zmodyfikowana zgodnie z uwagami rodziców i określona w zarządzeniu prezydenta Warszawy”.



O wprowadzeniu wyprawki jako wsparcia dla noworodków w pierwszych tygodniach ich życia zadecydowali warszawscy radni pod koniec września ub. r. Wartość wyprawki to 550 zł. W wyprawce znajdują się: łóżeczko dla noworodka, ręcznik, koc, chusty tetrowe, spodenki, skarpetki, body, chusteczki nawilżane, ale też materiały reklamowe ratusza.



Wyprawka przysługuje każdemu dziecku mieszkającemu w Warszawie urodzonemu po 1 kwietnia 2019 r., którego rodzice mieszkają w stolicy i płacą tu podatki. By odebrać wyprawkę należy wypełnić internetowy wniosek i złożyć go w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. Do końca lipca wpłynęło ok. 3 tys. wniosków.