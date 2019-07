Sąd USA zezwolił na budowę muru granicznego za pieniądze Pentagonu

Administracja prezydenta Donalda Trumpa może finansować budowę muru na granicy z Meksykiem z budżetu Departamentu Obrony – zdecydował w piątek Sąd Najwyższy USA, uchylając tym samym orzeczenie sądu niższej instancji w tej sprawie.

„Wow! To wielkie zwycięstwo na murze” – napisał Donald Trump na Twitterze w pierwszej reakcji na decyzję Sądu Najwyższego USA, który stosunkiem głosów 5 do 4 uchylił w całości wcześniejsze orzeczenie sędziego federalnego z Kalifornii.



W maju sędzia ten tymczasowo zablokował decyzję prezydenta Trumpa o sfinansowaniu budowy muru granicznego ze środków Pentagonu. Sędzia Heywood Gilliam uzasadnił wówczas swą decyzję tym, że Kongres USA nie zezwolił na przeznaczenie tych pieniędzy na ten cel.



Chodziło konkretnie o budowę muru na dwóch odcinkach w stanach Arizona i Nowy Meksyk. Gdy Kongres odmówił prezydentowi pieniędzy, Donald Trump zdecydował o przekierowaniu na ten cel 2,5 mld dolarów z budżetu Departamentu Obrony.



Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!