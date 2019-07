Zabójca karabiniera zatrzymany w Rzymie. To amerykański student

Zatrzymany przez policję w Rzymie 20-letni amerykański student przyznał się do zamordowania w czwartek w nocy karabiniera. Do zdarzenia doszło w centrum miasta. Włoskie media informowały wcześniej, że zabójcą jest mężczyzna pochodzący z Afryki.

Z policyjnej rekonstrukcji wydarzeń, które doprowadziły do tragedii, wynika, że we czwartek wieczorem dwóch amerykańskich studentów, którzy zatrzymali się w luksusowym hotelu w centrum Rzymu, pojechało szukać narkotyków na Zatybrzu. Sprzedano im aspirynę.



By odzyskać pieniądze, studenci ukradli dilerowi torbę z telefonem w środku. Gdy diler do nich zadzwonił na numer swojej komórki, zgodzili się oddać mu torbę za sto euro.



Handlarz narkotyków powiadomił karabinierów, że padł ofiarą kradzieży i szantażu. Na miejsce spotkania o 2.00 w nocy udali się również dwaj karabinierzy w cywilu. Gdy usiłowali zatrzymać studentów, jeden z nich wyrwał się i zadał brygadierowi osiem ciosów nożem.



W wyniku zamieszania napastnikom udało się zbiec. W piątek zostali zatrzymani w hotelu.

