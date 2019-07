Jest porozumienie USA i Gwatemali ws. migracji. Nie wiadomo, czy wejdzie w życie

Stany Zjednoczone i Gwatemala podpisały porozumienie, które ma ograniczyć migrację z krajów Ameryki Środkowej do USA i rozwiązać kryzys na granicy z Meksykiem – poinformowała w piątek rzeczniczka Białego Domu Stephanie Grisham.

Jak powiedziała Grisham, Gwatemala będzie teraz uważana za „bezpieczny kraj trzeci”, w którym migranci z Ameryki Środkowej będą mogli składać wnioski o azyl w USA.



– To porozumienie zagwarantuje bezpieczeństwo osobom ubiegającym się o azyl zgodnie z prawem. Położy też kres oszustwom i nadużywaniu systemu azylowego – podkreślił prezydent Donald Trump podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami w Białym Domu.



Szczegóły porozumienia z Gwatemalą nie są jednak znane. Nie wiadomo też, kiedy i czy w ogóle wejdzie ono w życie. Niedawno gwatemalski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że bez zgody parlamentu rząd prezydenta Jimmy'ego Moralesa nie może zawrzeć umowy z USA, na mocy której Gwatemala zostałaby uznana za „bezpieczny kraj trzeci”.



Większość migrantów, którzy nielegalnie próbują dostać się przez Meksyk do USA, pochodzi z krajów tzw. Trójkąta Północnego: Gwatemali, Salwadoru i Hondurasu. Prezydent Trump naciska na te państwa, a także na Meksyk, by podjęły zdecydowane działania, które powstrzymają napływ uchodźców do USA.

