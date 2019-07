Johnson i Trump uzgadniają współpracę po brexicie. Mówią o „niezrównanej szansie”

Brytyjski premier Boris Johnson i amerykański prezydent Donald Trump zgodzili się w piątkowej rozmowie telefonicznej, że „brexit stwarza niezrównaną szansę na wzmocnienie partnerstwa gospodarczego” między oboma krajami – podało w komunikacie Downing Street.

Według komunikatu prasowego Downing Street Johnson i Trump „wyrazili swoją determinację do zawarcia ambitnej umowy handlowej i rozpoczęcia negocjacji w tej sprawie tak szybko, jak to możliwe po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej”.



Politycy rozmawiali także o niedawnej wizycie Trumpa w Wielkiej Brytanii i „napięciach w relacjach z Iranem oraz potrzebie wspólnej pracy wraz z partnerami w celu rozwiązania kwestii destabilizującej postawy (reżimu w Teheranie) w Zatoce Perskiej”.



Przywódcy umówili się również na spotkanie dwustronne podczas sierpniowego szczytu G7 w Biarritz we Francji.



Rozmowa Johnsona z Trumpem sygnalizuje poprawę relacji między nową administracją w Londynie a Waszyngtonem.

źródło: pap

Poprzednia premier Theresa May miała pod koniec swojego urzędowania napięte relacje z amerykańskim prezydentem, ścierając się z nim ws. obsady stanowiska brytyjskiego ambasadora w Waszyngtonie, a także krytykując jego wypowiedzi dotyczące grupy kongresmenek, które wywodzą się z mniejszości etnicznych i narodowych.Z kolei Trump publicznie krytykował jej strategię ws. wyjścia kraju z Unii Europejskiej, publicznie wskazując Johnsona jako najlepszego kandydata do jej zastąpienia. Wielokrotnie atakował też burmistrza Londynu Sadiqa Khana.