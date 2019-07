Sobotni etap Tour de France skrócony. Lawiny błotne uszkodziły drogę

Sobotni, przedostatni etap wyścigu kolarskiego Tour de France, z Albertville do Val Thorens w Alpach, został skrócony do 59 km ze względu na stan dróg - poinformowali w piątek wieczorem organizatorzy.

Pierwotnie etap miał liczyć 131 km, ale kolarze ominą przełęcz Cormet de Roselend, gdzie planowano premię górską pierwszej kategorii.



– Trzy lawiny błotne zeszły z Cormet de Roselend, a jedna z nich uszkodziła drogę. Nie można tam przejechać i to była jedyna możliwa decyzja – powiedział agencji AFP dyrektor wyścigu Christian Prudhomme.



Nie zmieni się natomiast druga część etapu, czyli liczący aż 33,4 km podjazd do mety w Val Thorens (2365 m).

The mud is still sliding, imagine the riders arriving to this about now. Some km before the last climb. #2tdf #TDF19 pic.twitter.com/3mh3OF4mP1