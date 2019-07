Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zabrało głos ws. zakazu naklejek przeciw LGBT

Postanowienie nakazujące wydawcy „Gazety Polskiej” wycofanie z dystrybucji dodanych do tygodnika naklejek z hasłem „strefa wolna od LGBT” to naruszenie zasady wolności słowa porównywalne do cenzury prewencyjnej – napisało Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich podkreślając, że decyzję przyjęło „z oburzeniem”.

W środę w ramach zabezpieczenia powództwa Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie nakazujące wydawcy „Gazety Polskiej” wycofanie z dystrybucji dodanych do tygodnika naklejek z hasłem: „Strefa wolna od LGBT”.



Postanowienie sądu zostało podjęte po wniosku pełnomocników współorganizatora Marszu Równości w Lublinie Bartosza Staszewskiego. Wydawca „Gazety Polskiej” – Niezależne Wydawnictwo Polskie – zapowiedział, że po otrzymaniu z sądu postanowienia zaskarży tę decyzję.



W wydanym w piątek komunikacie Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP podkreśliło, że decyzję warszawskiego sądu przyjęło „z oburzeniem”.



„W ocenie CMWP SDP jest to naruszenie zasady wolności słowa porównywalne do cenzury prewencyjnej, ponieważ uniemożliwia dotarcie do odbiorców z komunikatem (nawet jeśli jest kontrowersyjny) będącym ważnym elementem debaty publicznej dotyczącej spraw światopoglądowych” – czytamy w oświadczeniu.

Jego autorzy przypomnieli jednocześnie, że cenzura prewencyjna jest „konstytucyjnie zakazana i niedopuszczalna w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.„Ze względu na specyfikę cyklu produkcyjnego i sprzedażowego jest to mechanizm wyjątkowo niebezpieczny dla prasy drukowanej, uderza bowiem w ekonomiczne podstawy działania wydawnictw, a przez to narusza zasadę wolności słowa” – wyjaśniono w dokumencie.

CMWP SDP za „szczególnie bulwersujące” uznało to, że sąd motywuje swoją decyzję „koniecznością zabezpieczenia roszczenia jednej osoby fizycznej, przez co stwarza niebezpieczny precedens zagrażający w przyszłości funkcjonowaniu w Polsce rynku wolnych mediów”.



„W ten sposób można sparaliżować od strony ekonomicznej działalność każdego medialnego podmiotu, co w oczywisty sposób działa na ich szkodę” – napisano w oświadczeniu.



„Zdziwienie budzi przy tym tempo wydania decyzji przez Sąd Okręgowy w Warszawie, które rodzi poważne wątpliwości co do obiektywizmu Sądu w sprawie, w której istotą jest jeden z najważniejszych współczesnych sporów światopoglądowych” – podkreślono.



Centrum zwróciło też uwagę na to, że decyzja sądu może okazać się „przeciwskuteczna”, ponieważ „nagłośnienie sprawy poprzez kontrowersyjną i pospieszną decyzję przez tak ważną w demokratycznym ustroju politycznym instytucję, jaką jest sąd, powoduje, iż informacja prasowa na ten temat zamienia się w dodatkową reklamę medium, które sąd chce wycofać ze sprzedaży”.

Jak czytamy, w związku z tym wydana decyzja staje się „praktycznie niewykonalna”. „Zanim bowiem informacja o zakazie sprzedaży dotrze do sprzedawcy, produkt, jakim jest tygodnik, może być już w całości wyprzedany” – wskazano.



„Ponadto postanowienie o zabezpieczeniu musi być doręczone wydawnictwu pocztą, dopiero wówczas może być wykonywane, a niezależnie od tego wydawca może złożyć od niego zażalenie do sądu wyższej instancji. W związku z tym zanim ta cała procedura zostanie przeprowadzona, przedmiotu sporu najprawdopodobniej już na rynku nie będzie. Działając w ten sposób marginalizuje się i ośmiesza zarówno ważne dla demokracji instytucje, jak i metody ich działania” - oceniło Centrum.



Do „Gazety Polskiej” z 24 lipca br. dodane są naklejki z napisem: „Strefa Wolna od LGBT”. Na naklejkach widnieje przekreślony tęczowy symbol, nawiązujący do flagi ruchu LGBT. Naklejki skrytykowali m.in. politycy PO, Nowoczesnej, Wiosny, Razem i SLD.