Wolnych miejsc więcej niż uczniów. Rusza rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich

We wszystkich województwach zakończył się I etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Szkoły rozpoczęły już rekrutację uzupełniającą. Jak podaje MEN, na absolwentów w skali całego kraju czeka 133 425 wolnych miejsc.

W całym kraju trwa rekrutacja do szkół średnich – szczególna, gdyż w 2019 roku o przyjęcie do szkół ubiega się więcej uczniów niż w latach ubiegłych. Chodzi o dwa roczniki: pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych i ostatni rocznik gimnazjalistów.



W pierwszym etapie rekrutacji uczniowie aplikowali do szkół. Następnie ogłaszane były listy zakwalifikowanych do poszczególnych placówek. Po złożeniu dokumentów przez uczniów ogłaszane były listy przyjętych do szkół oraz listy miejsc wolnych w placówkach.



Resort edukacji przypomina, że dla 726,7 tys. absolwentów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w całym kraju przygotowano w skali całego kraju 830,2 tys. miejsc, czyli o ponad 103 tys. miejsc więcej niż uczniów. Po rekrutacji zasadniczej do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dostało się blisko 90 proc. uczniów.

Harmonogram rekrutacji różni się w poszczególnych województwach. Terminy składania dokumentów, przeprowadzenia sprawdzianów kompetencji językowych, prób sprawności fizycznej czy ogłaszania list kandydatów kuratorzy przedstawili kilka miesięcy wcześniej.Z danych przedstawionych przez MEN wynika, że na jednego ucznia podlegającego rekrutacji uzupełniającej przypada od 1,5 do 2 wolnych miejsc.