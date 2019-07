Nowoczesna instalacja powstanie na dachu resortu przedsiębiorczości

– Chcemy rozszerzać możliwość uzyskania statusu prosumenta (czyli jednocześnie producenta i konsumentami energii elektrycznej) na wspólnoty mieszkaniowe – zapowiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dodała, że na dachu siedziby ministerstwa ma powstać jedna z największych instalacji fotowoltaicznych w stolicy.

Obecnie prosumentami mogą być odbiorcy indywidualni, sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST).



– Chcemy rozszerzać możliwość uzyskania statusu prosumenta dla wszystkich Polaków, co da możliwość zaopatrywania się między innymi w tani prąd. Choć to będą plany na przyszłą kadencję, możliwość dostarczenia takiego statusu dla wspólnot mieszkaniowych - powiedziała Emilewicz na konferencji prasowej.



Szefowa MPiT poinformowała ponadto, że jesienią ma ruszyć jedna z największych instalacji fotowoltaicznych w Warszawie, która powstanie na dachu siedziby resortu. Dostarczać będzie ok. 8 proc. zapotrzebowania na energię w budynku.

źródło: pap

Oszczędności z tego tytułu mają wynieść ok. 100 tys. zł rocznie. Instalacja ograniczy również emisję CO2 o 120 ton rocznie. Ministerstwo wskazuje, że przyniesie to dodatkowe oszczędności w wysokości ok. 12 tys. zł rocznie z tytułu podatku emisyjnego UE, jakim jest opłata za uprawniania do emisji CO2. Przetarg na instalację paneli ma zostać ogłoszony w pierwszych dniach sierpnia br.Budynek zajmowany przez ministerstwo ma zostać poddany również termomodernizacji. Jej koszt ma wynieść ponad 19 mln zł. Dzięki inwestycjom zapotrzebowanie na energię końcową ma spaść rocznie o ponad 60 proc., a emisja dwutlenku węgla ma się obniżyć o ok. 740 ton rocznie. Ministerstwo chce zaoszczędzić ok. 65 proc. na kupnie energii cieplnej i blisko 50 proc. na energii elektrycznej.