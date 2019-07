W Warszawie pojedynek Kaczyński - Schetyna? „Lider PO nie jest ze stolicy”

Z nieoficjalnych informacji wynika, że przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna będzie jedynką na liście Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Tym samym będzie walczył o mandat m.in. z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. – Jako przedstawiciel mazowieckiej Platformy bardzo chciałbym, żeby Schetyna kandydował w Warszawie, ale to jest kwestia jego decyzji i rekomendacji zarządu krajowego – powiedział portalowi tvp.info poseł i rzecznik PO Jan Grabiec.

Jedynki na listach wyborczych Koalicja Obywatelska zamierza zaprezentować we wtorek. W ocenie Zjednoczonej Prawicy na niekorzyść Schetyny działają niedostateczne związki ze stolicą Polski i możliwa niechęć elektoratu lewicowego.



– Po pierwsze nie jest stąd, nie jest z Warszawy w odróżnieniu od Jarosława Kaczyńskiego, który jest z miastem związany bardzo mocno. Poza tym Grzegorz Schetyna zaliczył w ostatnim okresie same porażki. Porażka w eurowyborach, ale także porażka, jeśli chodzi o konstrukcję wielkiej koalicji – stwierdził w rozmowie z portalem tvp.info poseł Porozumienia Zbigniew Gryglas. Przez rozpad Koalicji Europejskiej część wyborców zamiast na Schetynę może postawić na lidera listy związanej z Wiosną, SLD i Partią Razem.

źródło: Portal tvp.info

– Z jednej strony jest to dość naturalne, że lider formacji chce startować w Warszawie. Z drugiej strony pewnie we Wrocławiu - jego mateczniku, w którym się nie urodził, bo jest opolaninem, ale od studiów tam mieszka - pewnie byłoby mu łatwiej. To już decyzja lidera opozycji – powiedział portalowi tvp.info eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.Mimo związków z Wrocławiem, w ostatnich wyborach parlamentarnych Schetyna zdobył mandat posła z Kielc. Na sejmowych korytarzach spekulowano, że trudny dla PO okręg wybrała dla niego ówczesna szefowa PO Ewa Kopacz.Ewentualna przegrana Schetyny w starciu z Kaczyńskim byłaby prestiżową porażką. Być może dlatego wielu posłów PO nie przesądza jeszcze, z którego okręgu wystartuje ich lider.– Nie mam zielonego pojęcia, gdzie wystartuje Grzegorz Schetyna. Starcie z Jarosławem Kaczyńskim byłoby ciekawym pojedynkiem – stwierdził w rozmowie z portalem tvp.info poseł PO Grzegorz Furgo. Parlamentarzysta zaznaczył, że wierzy w zwycięstwo swojego szefa.