Deficyt budżetu po sześciu miesiącach wyniósł pięć miliardów złotych

Na koniec czerwca 2019 r. budżet miał deficyt w wysokości 5 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie dotyczącym szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. Stanowi to 17,7 proc. dopuszczonego w tegorocznym budżecie poziomu deficytu w wysokości 28,5 mld zł.

Zgodnie z danymi resortu finansów dochody budżetu państwa wyniosły 192,2 mld zł, co stanowiło 49,6 proc. dochodów zaplanowanych w tegorocznej ustawie budżetowej w kwocie 387 mld 734,5 mln zł.



Od początku roku do końca czerwca z budżetu wydano 197,2 mld zł, czyli 47,4 proc. kwoty 416 mld 234,5 mln zł zaplanowanej w tegorocznej ustawie budżetowej. Tym samym deficyt na koniec czerwca wyniósł 5 mld zł wobec 2,2 mld zł na koniec maja br. Czerwcowy deficyt stanowi 17,7 proc. dopuszczonego w tegorocznym budżecie w wysokości 28,5 mld zł.



„W okresie styczeń - czerwiec 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 192,2 mld zł i były wyższe o 10,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - czerwiec 2018 r. o ok. 9,5 mld zł” – podało w komunikacie Ministerstwo Finansów.



Z wyliczeń resortu wynika, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego: dochody z podatku VAT były wyższe o 3,5 proc. rok do roku (tj. ok. 3,0 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 0,6 proc. rdr (tj. ok. 0,2 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 11,4 proc. rdr (tj. ok. 3,2 mld zł).

źródło: pap

Jednocześnie dochody z podatku CIT były wyższe o 18,8 proc. rdr (tj. ok. 3,5 mld zł), a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,3 proc. W tym ostatnim przypadku MF nie podało kwoty.„W okresie styczeń – czerwiec 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 14,5 mld zł i było wyższe o ok. 0,8 mld zł (tj. 6,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2018 r.” – podało MF. Zgodnie z wyliczeniami resortu finansów poniesione do końca czerwca br. wydatki budżetu w wysokości 197,2 mld zł, były wyższe w stosunku do tego samego okresu roku 2018 (172,5 mld zł) o 24,7 mld zł, tj. 14,3 proc.Wśród głównych powodów wyższych wydatków ministerstwo wskazało na dotację przekazaną dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 10,9 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. 13. emerytury, rozliczenia z budżetem UE (więcej o 4,4 mld zł) oraz wydatki z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,3 mld zł).