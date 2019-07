Napastnik rozpoznał Witkowskiego? Nowe ustalenia tvp.info ws. pobicia we Wrocławiu

Przemysław Witkowski, lewicowy dziennikarz i aktywista został pobity na jednym z bulwarów we Wrocławiu. Jak twierdzi, „był to ewidentny atak na tle politycznym i na tle ideologicznym”. Jak ustalił portal tvp.info, pobicie mogło być osobistą zemstą na Witkowskim za jego publikacje na temat „autonomicznych nacjonalistów”.

W czwartek we Wrocławiu został pobity Przemysław Witkowski, dziennikarz Krytyki Politycznej i OKO.press. Na miejscu pojawili się reporterzy radia RMF, Zet i stacji TVN24. „Wszędzie na tych bulwarach w tym miejscu są napisy nienawistne, »LGBTQ pedofilia«, »autonomiczni nacjonaliści«, (...) i wszędzie krzyże celtyckie” - mówił zakrwawiony dziennikarz, komentując na gorąco całe zdarzenie. „Oczekuję od państwa poważnego zajęcia się tematem autonomicznych nacjonalistów, łącznie z aresztowaniami i stawianiem zarzutów” – dodał.



O jakich „autonomicznych nacjonalistów” chodzi?



Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w publikacjach Przemysława Witkowskiego. W kwietniu 2019 r. na łamach skrajnie lewicowej „Krytyki Politycznej” ukazał się jego tekst pt. „»Europa będzie biała albo bezludna«, czyli szturmowcy”. Autor pisał w nim o ruchach nacjonalistycznych, które wzorują się na antyfaszystach (w Polsce najbardziej znaną organizacją antyfaszystowską jest „Antifa”).



„Autonomy to taki zły, pokręcony brat bliźniak anarchistów. Przejęli oni praktycznie wszystkie elementy i emblematy ruchu anarchistycznego, dodając do tego swój unikalny rasistowski, ksenofobiczny, homofobiczny i antyaborcyjny wkład. (...) Czarny kolor ma też wymiar praktyczny. W ten sposób przejęto bowiem formację nazywaną „czarnym blokiem” – tłumaczył lewicowy dziennikarz.



Zdaniem znajomych Witkowskiego, mógł on zostać rozpoznany i to właśnie publikacje nt. „autonomicznych nacjonalistów” mogły być przyczyną ataku. „Nie jest to przypadek, że jeden z najważniejszych działaczy antyfaszystowskich został zaatakowany w kontekście bazgrołów a. n. niedługo po długim tekście o nich” – mówi portalowi tvp.info osoba z otoczenia dziennikarza. – Tym bardziej, że osoba, która go zaatakowała, nie została przez niego zaczepiona – dodaje.

Witkowski sam miesiąc temu na swoim profilu na Facebooku tłumaczył, że spotykając się z osobą o innych poglądach trzeba „j***ć go” wraz ze znajomym, wymierzając raz za razem „mentalne lepy”, bo „niektórzy ludzie rozumieją tylko przemocowy język”. Dziennikarz swój wpis już skasował, zachowały się jednak screeny jego wypowiedzi.



W cytowanym komentarzu mogliśmy przeczytać specyficzną „instrukcję”, jak należy prowadzić polityczny dialog w Polsce:



„Zaczyna się od mentalnej lepy, potem daje się ich jeszcze kilka i to jeszcze zanim powiedzą wam szczęść boże czy inne dzień dobry (…) Niektórzy ludzie rozumieją tylko przemocowy język i nie ma co się oburzać. Tak już jest i będzie. Jak myślicie, że ich zmienicie dobrocią i rozsądkiem, może już przestańcie, ok? Coraz więcej osób na szczęście to rozumie.”

"Zaczyna się od mentalnej lepy", a kończy się z rozwaloną twarzą na komendzie. Chociaż Przemysław Witkowski zdążył już dziś pousuwać większość swoich agresywnych wpisów, to internet nie zapomina. To nowość, że jest on obiektem agresji, zazwyczaj jest jej źródłem. pic.twitter.com/hLAe3Im7pB — Maria Pilarczyk (@MM_Pilarczyk) 26 lipca 2019