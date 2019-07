Znany dziennikarz Kamil D. miał stłuczkę na autostradzie. Był kompletnie pijany

Przy skrzyżowaniu autostrady A1 z drogą S8 dziennikarz Kamil D. uderzył samochodem BMW X6M w jeden ze stojących tam pachołków – podaje TVP3 Łódź. Słupek przeleciał na drugą stronę jezdni, uderzając w samochód nadjeżdżający z naprzeciwka.

Jak podała piotrkowska oficer prasowa asp. Ilona Sidorko, do kolizji doszło ok. godz. 12.50 na remontowanym odcinku drogi krajowej nr 1.



– Kierujący samochodem BMW 51-letni mieszkaniec woj. śląskiego, poruszając się remontowanym odcinkiem drogi krajowej nr 1 w kierunku Katowic, najechał na pachołki oddzielające pasy ruchu. Następnie jeden z pachołków uderzył w auto nadjeżdżające z przeciwka – wyjaśniła.



Nikt z uczestników kolizji nie ucierpiał, natomiast po zbadaniu ich alkomatem okazało się, że kierowca BMW ma 2,6 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu.



Według mediów, sprawcą kolizji był dziennikarz Kamil D.

źródło: TVP3 Łódź, PAP

Obecnie policja prowadzi czynności z udziałem 51-latka; na razie nie zapadła decyzja, czy trafi on do policyjnej izby zatrzymań.– Na pewno zostanie ukarany za spowodowanie kolizji oraz przestępstwo, jakim jest jazda w stanie nietrzeźwości – grozi za nią do 2 lat więzienia – dodała Sidorko.